Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

"Попрошайки и разгромленные дома": россияне делятся честными отзывами об отдыхе в Абхазии

"Попрошайки и разгромленные дома": россияне делятся честными отзывами об отдыхе в АбхазииФото из архива "Про Города"

Решили посетить Абхазию? Отличное решение! Эта страна манит своей природой, историей и колоритом. Но чтобы поездка оставила только приятные воспоминания, стоит подготовиться заранее.

Автомобильное путешествие: дорога, документы и нюансы

  • Личный транспорт: Если вы планируете ехать на своем автомобиле, первое и самое важное – ОСАГО. Без действующего полиса на границе могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до штрафа. Оформить страховку на 15 дней стоит около 1000 рублей.
  • Пересечение границы: Будьте готовы к очередям, особенно в пик сезона. Процедура досмотра и оформления документов может занять немало времени. Наберитесь терпения.
  • Дороги: Абхазия славится своими живописными, но коварными серпантинами. Узкие дороги, крутые повороты и отсутствие ограждений на многих участках требуют максимальной концентрации и уверенного вождения. Если вы не уверены в своих силах, рассмотрите альтернативные варианты: автобус или поезд.
  • Преимущества общественного транспорта: Автобус или поезд избавят вас от необходимости оформления документов на автомобиль и поиска парковочных мест. Однако, стоит помнить, что в этом случае ваша свобода передвижения будет ограничена.

Финансы и бытовые вопросы

  • Наличные – ваш лучший друг: В Абхазии практически повсеместно принимают только наличные рубли. Банковские карты принимают к оплате в единичных местах. Банкоматы встречаются редко, поэтому запаситесь достаточной суммой заранее.
  • Цены для туристов: Будьте готовы к тому, что цены для туристов могут быть завышены. Проверяйте ценники, торгуйтесь и не стесняйтесь сравнивать предложения разных продавцов.
  • Местное виноделие: Абхазия славится своим вином, но будьте осторожны при покупке. Не все "местное" вино действительно произведено из местного винограда. Интересуйтесь происхождением продукции и выбирайте проверенных производителей.
  • Размещение: Гостиницы в Абхазии могут быть разными. Многие здания старые и нуждаются в ремонте. Следы войны и времени видны повсеместно. Не стоит ожидать высокого уровня сервиса. Заранее изучите отзывы и выбирайте варианты, соответствующие вашим требованиям и ожиданиям.
  • Экология: К сожалению, проблема мусора и заброшенных зданий все еще актуальна для Абхазии. Будьте готовы к этому и старайтесь бережно относиться к окружающей среде.

Автомобилистам на заметку

  • КПП в Гагре: Обратите особое внимание на "стоп-линию" перед КПП. Неостановка перед знаком чревата штрафом до 6000 рублей. И, к сожалению, не всегда выдают копию протокола.
  • Парковки: Парковка возле достопримечательностей практически всегда платная. Даже если нет официальной парковки, местные жители могут "предложить" охрану вашего автомобиля за определенную плату.

Связь и интернет

  • Роуминг: Российский роуминг работает в Абхазии, но стоимость звонков и интернета может быть высокой.
  • Интернет: Качество интернет-связи оставляет желать лучшего, особенно в горных районах. Будьте готовы к перебоям и низкой скорости.

За что стоит ехать в Абхазию

Несмотря на все нюансы, Абхазия – это страна с уникальной природой и богатой историей.

  • Озеро Рица: Жемчужина Абхазии. Озеро, окруженное горами, с кристально чистой водой и завораживающей тишиной.
  • Новоафонская пещера: Огромные залы, сталактиты и сталагмиты, подсветка создают неповторимую атмосферу.
  • Сухум: Столица Абхазии. Прогулка по набережной, посещение ботанического сада, знакомство с историей города.

Краткий чек-лист для путешественника

  • Наличные: Обязательно возьмите достаточное количество наличных рублей.
  • Документы на автомобиль: Проверьте все необходимые документы на автомобиль.
  • Покупки: Будьте осторожны при покупках с рук.
  • Первая поездка: Если вы едете в Абхазию впервые, рассмотрите возможность организованного тура.

Абхазия – это не типичный курорт. Здесь есть свои особенности и недостатки. Но если вы готовы принять их и настроиться на позитивный лад, Абхазия подарит вам незабываемые впечатления и откроет свою неповторимую красоту, пишет progorod62.ru.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости