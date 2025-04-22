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Сброс сессии позволит "выгнать" мошенников из онлайн-банка

Сброс сессии позволит "выгнать" мошенников из онлайн-банкаФото из архива редакции

Сброс сессий позволяет "выгнать" мошенников из онлайн-банка, если клиент сразу не распознал обман и дал злоумышленникам доступ в личный кабинет. ВТБ напоминает, что посмотреть все подключенные к онлайн-банку устройства, отвязать их и завершить все сессии можно в мобильном приложении.

Каждый месяц услугой сброса всех текущих сессий и отвязкой устройств через контакт-центр или отделения банка пользуется порядка 130 тысяч человек. Как правило, это те, кто уже отдал мошенникам коды от смс, или обнаружил подозрительную активность в своем аккаунте.

Теперь этот функционал появился в разделе "Вход в приложение" в онлайн-банке. Там можно увидеть список устройств со всеми сессиями. Если онлайн-банк открыт на незнакомом устройстве, можно завершить активные сессии и отвязать все устройства. После чего зайти по новому временному паролю сможет только клиент.

"Этот функционал позволяет оперативно вернуть себе контроль над онлайн-банком, если вы дали доступ мошенникам, а также позволяет отслеживать по истории входов, что никто лишний без вашего ведома туда не заходит", – говорит руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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