Белоснежная подошва за 1 гениальный лайфхак даже на старых кроссовках - покорил соцсети
- 16:15 22 апреля
- Служба новостей
Кроссовки с белой подошвой стали неотъемлемым атрибутом современного гардероба, однако их белизна становится настоящим вызовом в условиях меняющейся погоды. Дождь и грязь быстро превращают изящную обувь в печальное зрелище, но не стоит спешить расставаться с любимой парой.
Существует проверенный и эффективный метод, который поможет вам вернуть обуви первозданный вид без посещения химчистки. Вашим спасителем станет меламиновая губка, давно известная своими чудодейственными свойствами в уборке. Этот недорогой и доступный инструмент доказал свою эффективность не только в домашнем хозяйстве, но и в уходе за обувью, делятся знатоки.
Процесс очистки подошвы кроссовок с помощью меламиновой губки удивительно прост. Для начала достаточно лишь смочить губку, хорошенько её отжать, и приступить к чистке. Важно, что вам не потребуется использовать какие-либо моющие средства. Меламиновая губка эффективно справляется с загрязнениями, работая по принципу ластика.
Обратите особое внимание на участки с застарелыми пятнами — необходимо приложить немного усилий, и вы увидите, как губка буквально "стирает" грязь. По отзывам пользователей, на чистку одной пары уходит всего 10-15 минут, после чего кроссовки снова будут выглядеть как новые, пишет ussurmedia.ru.
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