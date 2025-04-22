Если найдут это под капотом – лишат прав: водителей предупредили о новом правиле

Внимание водителям: грядут внеплановые проверки автомобилей, которые могут обернуться потерей охотничьих прав. Инспекторы уже в ближайшие дни начнут пристально досматривать транспортные средства по всей стране в связи с началом весеннего сезона охоты.

Особое внимание будет уделено охотникам на водоплавающую птицу, в частности, на уток. Инспекторы будут следить за соблюдением правил охоты, особенно в ночное время, когда некоторые охотники используют запрещенные осветительные приборы, тепловизоры и приборы ночного видения для выслеживания добычи.