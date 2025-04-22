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Если найдут это под капотом – лишат прав: водителей предупредили о новом правиле

Если найдут это под капотом – лишат прав: водителей предупредили о новом правилеФото из архива "Про Города"

Внимание водителям: грядут внеплановые проверки автомобилей, которые могут обернуться потерей охотничьих прав. Инспекторы уже в ближайшие дни начнут пристально досматривать транспортные средства по всей стране в связи с началом весеннего сезона охоты.

Особое внимание будет уделено охотникам на водоплавающую птицу, в частности, на уток. Инспекторы будут следить за соблюдением правил охоты, особенно в ночное время, когда некоторые охотники используют запрещенные осветительные приборы, тепловизоры и приборы ночного видения для выслеживания добычи.

Хитроумные охотники, стремясь избежать наказания, прячут эти устройства в самых неожиданных местах, в том числе и под капотом автомобиля. Однако охотнадзор в курсе этой уловки, поэтому инспекторы будут тщательно осматривать и эту часть машины.

Обнаружение запрещенных предметов под капотом может повлечь за собой серьезные последствия – лишение права на охоту на срок от одного до двух лет. Будьте бдительны и убедитесь, что в вашем автомобиле нет ничего, что могло бы вызвать подозрения у инспекторов.

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