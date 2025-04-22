Стало известно, когда завершат ремонт сыктывкарской школы №4
- 14:15 22 апреля
- Инесса Богатая
Вопрос о том, когда завершится ремонт в сыктывкарской школе №4, беспокоит горожан.
Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми, Ростислав Гольдштейн, осветил ситуацию с ремонтом школы №4 во время сегодняшней прямой линии, 21 апреля.
По словам главы региона, на данный момент выполнено 93% от запланированных ремонтных работ. К сожалению, подрядчик не смог завершить все работы в оговоренные сроки.
Из-за срыва сроков договор с прежним подрядчиком был прекращен. Согласно актуальным планам, учащиеся смогут вернуться в отремонтированное здание школы 1 сентября и продолжить учебный процесс.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре к 9 мая отремонтируют территорию рядом с монументом Вечная Слава. Об этом сообщил врио Главы Коми Ростислав Гольдштейн в ходе прямой линии. Такое решение принято после того, как жительница города обратилась к руководителю региона, выразив обеспокоенность плохим состоянием асфальтового покрытия в сквере.