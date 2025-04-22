Рыба, которую вообще нельзя подавать к столу: а мы едим еще и детям даем - в ней живут паразиты

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Рыба является важным источником белка и других питательных веществ для людей, но она также может содержать вредные организмы, такие как паразиты. Паразиты могут попасть в организм рыбы через воду, пищу или другие рыбы. Они могут вызывать различные заболевания у человека, включая желудочно-кишечные инфекции, аллергические реакции и даже серьезные повреждения органов. Один из наиболее распространенных видов паразитов, встречающихся в рыбе, называется дифиллоботриоз. Это червь, который может достигать длины до 10 метров и жить в кишечнике рыбы. Если человек употребляет зараженную рыбу без должной обработки, то он может стать хозяином этого паразита. В результате возникают симптомы, такие как слабость, потеря аппетита, тошнота и рвота.

Другой вид паразитов, который часто встречается в рыбе, называется описторхоз. Этот паразит вызывает заболевание под названием описторхоз, которое характеризуется поражением печени и желчных протоков. Описторхоз передается человеку при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы.