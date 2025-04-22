ЛДПР выдвинет 50 представителей молодежной организации на выборы в Государственную Думу в 2026 году

22 апреля 2025 года в Подмосковье в рамках Всероссийского слета Молодежной организации ЛДПР председатель партии Леонид Слуцкий объявил о планах выдвижения 50 молодых кандидатов от ЛДПР на предстоящих в 2026 году выборах в Государственную Думу.

На встрече с более чем 300 активистами, студенческими лидерами, блогерами и артистами была презентована обновленная программа "Молодежки" ЛДПР, включающая ключевые направления: "ЛДПР.Киберспорт", "ЛДПР.Музыка", "ЛДПР.Бизнес", "ЛДПР.Жизнь", "ЛДПР.Защита" и другие инициативы.

Леонид Слуцкий отметил, что молодежная организация ЛДПР — это не просто политическая структура, а современная экосистема развития, где молодые люди находят возможности для реализации своих проектов, идей и лидерских качеств.

"На выборах 2026 года мы дадим дорогу новым лицам — 50 представителям молодежного крыла партии. Это люди, которые уже зарекомендовали себя как лидеры в регионах, которые работают с людьми, защищают интересы молодежи, двигают вперед новые форматы работы. ЛДПР — это партия с характером, и наша молодежка полностью этому соответствует", — подчеркнул Слуцкий.

В числе гостей мероприятия — популярный стример fANDER* и певица Dead Blonde**. Артистка официально вступила в ЛДПР и получила партийный билет из рук председателя.

По словам исполняющей обязанности координатора ЛДПР в Республике Коми Галины Нагаевой, данная инициатива партии открывает реальные возможности для молодежи: