"Маракуда": всероссийская премьера захватывающего анимационного комедийного приключения для всей семьи

26 апреля Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" приглашает на всероссийскую премьеру фильма "Маракуда" 6+.

Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Вместе с Тинком ему предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с самыми необычными существами и разгадать загадки леса. Но главное — научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.

Сергей Сельянов, продюсер: "Это наша новая анимационная сказка про приключения первобытного мальчика, его семьи и друзей. Здесь есть и борьба за огонь, и динозавры, которых так обожают современные дети, и страшные приключения, и, конечно же, юмор. Очень органично смешались три компонента: каменный век, космос и технологии, ведь все это предполагает большое пространство для фантазии".