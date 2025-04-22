"Маракуда": всероссийская премьера захватывающего анимационного комедийного приключения для всей семьи
- 09:09 22 апреля
- AnnaAnna
26 апреля Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" приглашает на всероссийскую премьеру фильма "Маракуда" 6+.
Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Вместе с Тинком ему предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с самыми необычными существами и разгадать загадки леса. Но главное — научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.
Сергей Сельянов, продюсер: "Это наша новая анимационная сказка про приключения первобытного мальчика, его семьи и друзей. Здесь есть и борьба за огонь, и динозавры, которых так обожают современные дети, и страшные приключения, и, конечно же, юмор. Очень органично смешались три компонента: каменный век, космос и технологии, ведь все это предполагает большое пространство для фантазии".
Александр Архипов, автор сценария: "Маракуда – мальчик, сын вождя племени, который живёт вместе со своим отцом, Бабулей и сестрой по имени Весна. По сюжету Маракуда находится в конфликте с отцом, который видит в нём преемника, а юноша из-за своего инфантилизма постоянно подводит отца. И вот однажды по вине Маракуды гаснет огонь, что сильно осложняет быт всего племени. Семья в ссоре, Маракуда уходит из дома и встречает Тинка – волшебную птицу, которая упала на землю из космоса. Отец бросается на поиски сына, но из-за несчастного случая Маракуда вынужден взять заботу об отце на себя".
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