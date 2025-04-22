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1 ложка — и стеклянные крышки от кастрюль сверкают чище новых: никакого налета и жира

1 ложка — и стеклянные крышки от кастрюль сверкают чище новых: никакого налета и жираFreepik.com

Больше не нужно тратить часы на оттирание жира и налета со стеклянных крышек! Теперь у вас есть простой и эффективный способ вернуть им первозданную чистоту, используя всего лишь несколько копеечных средств, которые наверняка найдутся на вашей кухне. Этот метод избавит вас от необходимости применять агрессивные химикаты и прилагать неимоверные усилия.

Первый этап: мощный удар по жиру и налету

Для начала подготовьте "ванночку" для ваших крышек. Возьмите противень или другую подходящую емкость и насыпьте в нее:

  • 1 столовую ложку обычной пищевой соды – она отлично размягчает загрязнения.
  • 1 столовую ложку горчичного порошка – он известен своими обезжиривающими свойствами.
  • 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла – оно поможет отделить жир от поверхности.

Залейте все это 1,5 литрами только что вскипевшей воды. Тщательно перемешайте раствор, чтобы все компоненты растворились. Теперь аккуратно погрузите стеклянную крышку в эту горячую смесь. Оставьте ее "отмокать" на 30 минут. За это время жир и налет размягчатся, и вы сможете легко удалить их.

Через полчаса вооружитесь зубочисткой и аккуратно почистите крышку под ободком. Здесь обычно скапливается больше всего грязи. Затем возьмите старую зубную щетку и тщательно обработайте кромку. Вы увидите, как даже самая застарелая грязь будет сходить прямо на глазах, без каких-либо усилий с вашей стороны.

Второй этап: придаем крышке хрустальный блеск

Чтобы ваша стеклянная крышка сияла как новая, приготовьте специальный раствор для придания блеска. Вам понадобится:

  • 2 столовые ложки кальцинированной соды (не путать с обычной пищевой!) – она обладает более сильным очищающим эффектом.
  • 2 столовые ложки горчичного порошка – для усиления обезжиривающего действия.
  • 3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла – для создания обильной пены, которая поможет удалить остатки загрязнений.

Растворите все эти ингредиенты в 2 стаканах горячей воды. Поместите крышку в этот раствор на 20 минут. После этого просто прочистите ее щеткой или обычной губкой.

Результат вас приятно удивит! Ваша стеклянная крышка будет выглядеть как новая, сверкая чистотой и прозрачностью. Больше никаких мутных разводов и пригоревшего жира! Наслаждайтесь блеском вашей посуды без лишних усилий, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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