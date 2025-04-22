1 ложка — и стеклянные крышки от кастрюль сверкают чище новых: никакого налета и жира

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Больше не нужно тратить часы на оттирание жира и налета со стеклянных крышек! Теперь у вас есть простой и эффективный способ вернуть им первозданную чистоту, используя всего лишь несколько копеечных средств, которые наверняка найдутся на вашей кухне. Этот метод избавит вас от необходимости применять агрессивные химикаты и прилагать неимоверные усилия. Первый этап: мощный удар по жиру и налету

Для начала подготовьте "ванночку" для ваших крышек. Возьмите противень или другую подходящую емкость и насыпьте в нее: