1 ложка — и стеклянные крышки от кастрюль сверкают чище новых: никакого налета и жира
- 11:00 22 апреля
- Служба новостей
Больше не нужно тратить часы на оттирание жира и налета со стеклянных крышек! Теперь у вас есть простой и эффективный способ вернуть им первозданную чистоту, используя всего лишь несколько копеечных средств, которые наверняка найдутся на вашей кухне. Этот метод избавит вас от необходимости применять агрессивные химикаты и прилагать неимоверные усилия.
Первый этап: мощный удар по жиру и налету
Для начала подготовьте "ванночку" для ваших крышек. Возьмите противень или другую подходящую емкость и насыпьте в нее:
- 1 столовую ложку обычной пищевой соды – она отлично размягчает загрязнения.
- 1 столовую ложку горчичного порошка – он известен своими обезжиривающими свойствами.
- 1 столовую ложку жидкого хозяйственного мыла – оно поможет отделить жир от поверхности.
Залейте все это 1,5 литрами только что вскипевшей воды. Тщательно перемешайте раствор, чтобы все компоненты растворились. Теперь аккуратно погрузите стеклянную крышку в эту горячую смесь. Оставьте ее "отмокать" на 30 минут. За это время жир и налет размягчатся, и вы сможете легко удалить их.
Через полчаса вооружитесь зубочисткой и аккуратно почистите крышку под ободком. Здесь обычно скапливается больше всего грязи. Затем возьмите старую зубную щетку и тщательно обработайте кромку. Вы увидите, как даже самая застарелая грязь будет сходить прямо на глазах, без каких-либо усилий с вашей стороны.
Второй этап: придаем крышке хрустальный блеск
Чтобы ваша стеклянная крышка сияла как новая, приготовьте специальный раствор для придания блеска. Вам понадобится:
- 2 столовые ложки кальцинированной соды (не путать с обычной пищевой!) – она обладает более сильным очищающим эффектом.
- 2 столовые ложки горчичного порошка – для усиления обезжиривающего действия.
- 3 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла – для создания обильной пены, которая поможет удалить остатки загрязнений.
Растворите все эти ингредиенты в 2 стаканах горячей воды. Поместите крышку в этот раствор на 20 минут. После этого просто прочистите ее щеткой или обычной губкой.
Результат вас приятно удивит! Ваша стеклянная крышка будет выглядеть как новая, сверкая чистотой и прозрачностью. Больше никаких мутных разводов и пригоревшего жира! Наслаждайтесь блеском вашей посуды без лишних усилий, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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