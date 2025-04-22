В Коми на дорожное строительство выделили шесть миллиардов рублей

Ростислав Гольдштейн сообщил о намеченных масштабных преобразованиях в сфере дорожного хозяйства региона.

Он акцентировал внимание на том, что в текущем году на обновление покрытия выделено беспрецедентное финансирование – свыше 6 миллиардов рублей.

Согласно его заявлению, разработан шестилетний план, в соответствии с которым обеспечат соответствие нормативам до 80% дорог в городских округах и не менее 65% региональных трасс.