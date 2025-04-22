В Коми на дорожное строительство выделили шесть миллиардов рублей
- 16:30 22 апреля
- Инесса Богатая
Ростислав Гольдштейн сообщил о намеченных масштабных преобразованиях в сфере дорожного хозяйства региона.
Он акцентировал внимание на том, что в текущем году на обновление покрытия выделено беспрецедентное финансирование – свыше 6 миллиардов рублей.
Согласно его заявлению, разработан шестилетний план, в соответствии с которым обеспечат соответствие нормативам до 80% дорог в городских округах и не менее 65% региональных трасс.
"В настоящее время изучаются дополнительные технические решения и стратегии, которые позволят увеличить срок эксплуатации наших дорог в сложных климатических условиях республики. Первоочередное внимание будет уделено наиболее изношенным участкам. Например, после зимнего периода отрезок Сыктывкар - Ухта оказался в неудовлетворительном состоянии. Мы изучим варианты решения проблемы и рассмотрим возможность его приоритетной реконструкции", - подчеркнул Р. Гольдштейн.
В Коми также активно внедряется механизм государственно-частного партнерства. В рамках договоренностей с ПАО "Газпром" и АО "Сыктывкарский ЛПК" будет произведен ремонт дополнительных участков дорог в различных районах республики.