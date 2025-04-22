Сотрудницы Сыктывкарского ЛПК победили во всероссийском конкурсе профмастерства

Сотрудницы Сыктывкарского ЛПК, лаборанты химического анализа Светлана Григорьева и Полина Ерина стали победительницами Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший специалист химической лаборатории 2025 года".

Конкурс прошел в Москве с 14 по 18 апреля под эгидой Ассоциации дополнительного профессионального образования "Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова" при поддержке Министерства энергетики России. В мероприятии приняли участие лаборанты химического анализа энергетических производств со всей страны.

Конкурсные испытания проходили в номинациях "Лучший лаборант химической лаборатории по контролю качества масел" и "Лучший лаборант химической лаборатории по контролю качества теплоносителя" и включали три этапа: тестирование на знание нормативно-технической документации, практические навыки оказания первой помощи и выполнение лабораторных анализов. Сотрудницы "СЛПК" стали единственными участницами, представленными сразу в двух номинациях.

По итогам конкурса Светлана Григорьева заняла первое место в номинации "Лучший лаборант химической лаборатории по контролю качества масел", а Полина Ерина получила награду "Золотой резерв" в номинации "Лучший лаборант химической лаборатории по контролю качества теплоносителя".