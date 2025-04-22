На виниловые обои больше не смотрю: вот идеальный материал — скроет неровности и круче венецианской штукатурки

В зимнее время года, когда многие россияне стремятся обновить своё жилище, особое внимание уделяется выбору обоев. И хотя виниловые обои по-прежнему остаются самым распространённым вариантом, существуют более интересные и современные альтернативы. Эксперты в области ремонта и авторы популярного Дзен-канала DOMEO рекомендуют обратить внимание на жидкие обои, которые в последние годы набирают всё большую популярность среди дизайнеров интерьеров.

Жидкие обои представляют собой уникальную смесь натуральных компонентов, таких как цветные пески, изысканная мраморная крошка, нежный хлопок или благородный шёлк, которые скрепляются между собой с помощью специального клея. Этот инновационный материал обладает целым рядом преимуществ, делающих его привлекательным выбором для оформления стен.