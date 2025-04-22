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"Мужу привет": всероссийская премьера трогательной мелодрамы с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях

"Мужу привет": всероссийская премьера трогательной мелодрамы с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым в главных роляхФото предоставлено рекламодателем

26 апреля Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" приглашает на всероссийскую премьеру фильма "Мужу привет" 16+. Это новая мелодрама, которая в лучших традициях советского кино расскажет историю светлой любви, существующей вопреки обстоятельствам. 

В режиссерском кресле — Антон Маслов ("Поехавшая" 18+, "Многоэтажка" 18+, сериал "Последний богатырь. Наследие" 18+ и др.), который также принял участие в создании сценария вместе с Марией Масловой.

Главные роли в картине исполнили звезды российского кино Юлия Пересильд и Владимир Вдовиченков. Их партнерами по площадке стали Кирилл Русин, Екатерина Воронина, Софья Зайка, Дмитрий Лысенков, Ольга Лерман, Дмитрий Чеботарев и другие.

Первый показ фильма состоялся  в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Фильм стал участником конкурсной программы «Русские премьеры» и получил высокие оценки критиков и зрителей. 

Картина создана студией Yellow, Black and White совместно с онлайн-кинотеатром START, при поддержке телеканала «Россия». 

Билеты: https://kinoteatr.ru/film/muzhu-privet/

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ИНН: 7705353706 2Vfnxy2UyaY

 

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