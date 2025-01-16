Не с маслом: вот с чем нужно смешать сгущёнку, чтобы получить "божественный" крем для тортов — всего 1 минута

Советский крем из сгущенки и сливочного масла — это классика, которая до сих пор радует своим вкусом. Однако сегодня есть более легкие и воздушные варианты для тортов и бисквитов. Предлагаем простой рецепт крема, который готовится всего за минуту и точно понравится всем любителям сладкого!

Ингредиенты: