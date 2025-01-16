До 20 шт. с 1 куста: эти перцы созреют уже в июне и будут слаще меда — не сорт, а мечта
- 07:15 16 января
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- Служба новостей
Агроном Ксения Давыдова в беседе с ИА YakutiaMedia назвала сорт перцев, который приятно удивил огородников обильным урожаем и неприхотливостью. Растения устойчивы к холодам и дают удивительно мясистые, сочные и сладкие плоды. Такие перцы отлично растут как в теплице, так и в открытом грунте.
По словам эксперта, сорт был выведен относительно недавно, но уже успел собрать большое количество положительных отзывов дачников. Низкорослые кусты буквально ломятся от очень вкусных плодов.
Речь идет о сорте "Бабкин язык". Первый урожай можно собирать уже через 80 дней после прорастания семян: в июне. Рассаду начинают выращивать в середине февраля. Во время высадки растений на постоянное место нужно оставлять дистанцию между ними не менее 40 сантиметров. Лучше отдавать предпочтение солнечному и защищенному от ветра участку.
Давыдова подчеркнула, что сорт перцев "Бабкин язык" продемонстрировал крепкий иммунитет и устойчивость ко многим заболеваниям. При этом важно не допускать переувлажнения грунта и регулярно проветривать теплицу.
Агроном добавила, что с 1 куста можно получить до 20 сочных, мясистых и сладких плодов весом до 150 граммов. Перцы подходят как для свежих салатов, так и для заготовок, сообщает yakutiamedia.ru.