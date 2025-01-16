До 20 шт. с 1 куста: эти перцы созреют уже в июне и будут слаще меда — не сорт, а мечта

Агроном Ксения Давыдова в беседе с ИА YakutiaMedia назвала сорт перцев, который приятно удивил огородников обильным урожаем и неприхотливостью. Растения устойчивы к холодам и дают удивительно мясистые, сочные и сладкие плоды. Такие перцы отлично растут как в теплице, так и в открытом грунте.

По словам эксперта, сорт был выведен относительно недавно, но уже успел собрать большое количество положительных отзывов дачников. Низкорослые кусты буквально ломятся от очень вкусных плодов.