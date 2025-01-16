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Житель Коми отправится в колонию за повреждение такси

Житель Коми отправится в колонию за повреждение такси Фото из архива

Жителя Печоры отправят в колонию за повреждение такси. Мужчину лишат свободы на срок более двух лет за нанесение повреждений дверям и капоту автомобиля. Об этом сообщает "БНК".

Печорский городской суд рассмотрел дело против Я., обвиняемого в преднамеренной порче чужой собственности, причинившей значительный ущерб.

Суд выяснил, что ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в результате конфликта с таксистом, ударил кулаками и ногами по кузову такси, что привело к деформации передних и задних пассажирских дверей, а также капота машины.

Преступные действия обвиняемого причинили потерпевшему значительный ущерб, передает "БНК".

Суд признал Я. виновным в совершении преступления, отменил условное осуждение по предыдущей судимости и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в ближайшее время уголовное дело о стычке взрослого мужчины с подростками в автобусе поступит в Сыктывкарский суд.

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