Житель Коми отправится в колонию за повреждение такси

Жителя Печоры отправят в колонию за повреждение такси. Мужчину лишат свободы на срок более двух лет за нанесение повреждений дверям и капоту автомобиля. Об этом сообщает "БНК".

Печорский городской суд рассмотрел дело против Я., обвиняемого в преднамеренной порче чужой собственности, причинившей значительный ущерб.