Житель Коми отправится в колонию за повреждение такси
- 10:45 16 января
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- Инесса Богатая
Жителя Печоры отправят в колонию за повреждение такси. Мужчину лишат свободы на срок более двух лет за нанесение повреждений дверям и капоту автомобиля. Об этом сообщает "БНК".
Печорский городской суд рассмотрел дело против Я., обвиняемого в преднамеренной порче чужой собственности, причинившей значительный ущерб.
Суд выяснил, что ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и в результате конфликта с таксистом, ударил кулаками и ногами по кузову такси, что привело к деформации передних и задних пассажирских дверей, а также капота машины.
Преступные действия обвиняемого причинили потерпевшему значительный ущерб, передает "БНК".
Суд признал Я. виновным в совершении преступления, отменил условное осуждение по предыдущей судимости и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в ближайшее время уголовное дело о стычке взрослого мужчины с подростками в автобусе поступит в Сыктывкарский суд.