Число избирателей в Коми уменьшилось

В отличие от предыдущих лет, в 2024 году ни в одном из муниципалитетов не произошло увеличения числа избирателей. Об этом сообщает "БНК".

Согласно данным избирательной комиссии Коми, на 1 января 2025 года в регионе зарегистрирован 623 521 избиратель. В прошлом году этот показатель составлял 631 743 человека. Таким образом, за год численность избирателей в республике снизилась на 8,2 тысячи человек (за 2023 год — на 6,8 тысячи). Это связано с уменьшением общего населения региона, передает "БНК".