Число избирателей в Коми уменьшилось
- 08:45 16 января
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- Инесса Богатая
В отличие от предыдущих лет, в 2024 году ни в одном из муниципалитетов не произошло увеличения числа избирателей. Об этом сообщает "БНК".
Согласно данным избирательной комиссии Коми, на 1 января 2025 года в регионе зарегистрирован 623 521 избиратель. В прошлом году этот показатель составлял 631 743 человека. Таким образом, за год численность избирателей в республике снизилась на 8,2 тысячи человек (за 2023 год — на 6,8 тысячи). Это связано с уменьшением общего населения региона, передает "БНК".
За пять лет количество избирателей сократилось на 40 тысяч, а за десять лет — на 80,8 тысячи.
В течение 2024 года уменьшение числа избирателей наблюдалось во всех муниципалитетах Коми. Самое значительное сокращение зафиксировано в Воркуте, где их число сократилось на 2566 человек. В Инте этот показатель уменьшился на 598 человек, в Сыктывкаре — на 589, а в Печоре — на 571. Меньше всего избирателей потеряли Сыктывдинский район (128 человек), Усть-Цилемский район (83 человека) и Койгородский район (80 человек).
В результате демографических и миграционных перемен в Коми пересмотрели схему избирательных округов для выборов депутатов Государственного совета, ликвидировав один округ в Воркуте и добавив новый округ в Сыктывкаре.