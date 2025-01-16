Сыктывкарец получил срок за гибель пешехода

Житель столицы Коми осужден за происшествие, в результате которого погибла женщина на дороге. Смертельная авария произошла на трассе Сыктывкар — Эжва. Об этом сообщает "БНК".

По данным издания, сыктывкарский городской суд рассматривал уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения, приведшем по неосторожности к гибели человека. Суд выяснил, что 11 декабря 2023 года днем он за рулем авто "УАЗ Патриот" ехал по автодороге Сыктывкар — Эжва, двигаясь от улицы Тентюковской в направлении улицы 1-я Промышленная.