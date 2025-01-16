Сыктывкарец получил срок за гибель пешехода
- 06:30 16 января
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- Инесса Богатая
Житель столицы Коми осужден за происшествие, в результате которого погибла женщина на дороге. Смертельная авария произошла на трассе Сыктывкар — Эжва. Об этом сообщает "БНК".
По данным издания, сыктывкарский городской суд рассматривал уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения, приведшем по неосторожности к гибели человека. Суд выяснил, что 11 декабря 2023 года днем он за рулем авто "УАЗ Патриот" ехал по автодороге Сыктывкар — Эжва, двигаясь от улицы Тентюковской в направлении улицы 1-я Промышленная.
На девятом километре водитель сбил женщину 1967 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По информации региональной Госавтоинспекции, у пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом бедра, ее госпитализировали. Вскоре, находясь в больнице, пострадавшая скончалась.
Водитель 1974 года рождения получил водительское удостоверение в 1992 году.
Учитывая характеристики подсудимого и его усилия по частичному возмещению ущерба родным погибшей, житель Сыктывкара получил два года лишения свободы в колонии-поселении с запретом на вождение в течение одного года. Также решением суда с водителя взыскали два миллиона рублей в пользу родных погибшей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.