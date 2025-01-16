В Сыктывкаре полиция разыскивает двоих водителей, которые сбили пешехода и скрылись с места ДТП

В столице Коми на пешеходном переходе автомобиль сбил человека. О подробностях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

По информации издания, инцидент произошёл 15 января в 8:10. Неизвестный водитель, управлявший транспортным средством на гибкой сцепке с другим неустановленным авто, двигался по проспекту Бумажников в направлении улицы Комарова. Возле дома №41/42 по проспекту Бумажников водитель буксируемого автомобиля столкнулся с пешеходом, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. После случившегося оба водителя скрылись с места происшествия.