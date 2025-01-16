В Сыктывкаре полиция разыскивает двоих водителей, которые сбили пешехода и скрылись с места ДТП
- 09:50 16 января
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- Инесса Богатая
В столице Коми на пешеходном переходе автомобиль сбил человека. О подробностях сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.
По информации издания, инцидент произошёл 15 января в 8:10. Неизвестный водитель, управлявший транспортным средством на гибкой сцепке с другим неустановленным авто, двигался по проспекту Бумажников в направлении улицы Комарова. Возле дома №41/42 по проспекту Бумажников водитель буксируемого автомобиля столкнулся с пешеходом, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. После случившегося оба водителя скрылись с места происшествия.
Пострадавший, 41-летний пешеход, получил травму в виде ушиба колена. В госпитализации он не нуждался и сам обратился за медицинской помощью.
Полиция объявила водителей в розыск.
Госавтоинспекция напоминает всем водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Водители должны учитывать состояние дороги и выполнять маневры только при полной уверенности в безопасности для всех участников дорожного движения. Также нарушение, заключающееся в покидании места ДТП до прибытия сотрудников Госавтоинспекции, предусматривает административную ответственность.