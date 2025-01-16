"Проклятие. Паранормальное видео": всероссийская премьера мистического хоррора
- 10:09 16 января
- 16+
- AnnaAnna
Скриншот из трейлера
22 января Сеть кинотеатров "Кронверк Синема" и "Формула Кино" приглашает на всероссийскую премьеру хоррора "Проклятие. Паранормальное видео" (18+). Это новый мистический хоррор от создателей триллера "Клаустрофобы: Квест с того света" (18+). Критики уже окрестили его сумасшедшим миксом "Звонка" (18+) и "Варвара" (18+).
Группа начинающих блогеров решает снять расследование загадочной истории серийного убийцы Малыша Блума. По городской легенде он продолжает свою охоту с того света: все дело в проклятом видео, посмотрев которое, жертва чувствует непреодолимое желание свести счеты с жизнью.
Билеты: https://kinoteatr.ru/film/proklyatie-paranormalnoe-video/
Реклама АО "СИНЕМА ПАРК"
ИНН: 7705353706 2Vfnxx2n9vg