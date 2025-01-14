"Вода с побелкой": Росконтроль назвал марки молока, которые нельзя покупать даже по акции
- 17:00 14 января
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- Служба новостей
Как выбрать качественное молоко
Молочные продукты занимают важное место в рационе многих людей благодаря своей питательной ценности. Однако качество и безопасность молочной продукции остаются актуальной проблемой. Недавние исследования "Росконтроля" помогли выявить как надёжных производителей, так и фальсификаторов.
Надёжные марки молока
По результатам проверки экспертов, такие бренды, как "Экомилк", "Село Зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки", получили высокие оценки за натуральность и соответствие заявленным характеристикам. Продукция этих брендов полностью отвечает стандартам качества и безопасности.
Фальсификаты и опасные бренды
Некоторые популярные марки молока не прошли проверку. Например:
- "Маруся" — обнаружена кишечная палочка и превышение уровня микрофлоры.
- "36 копеек" и "Честное коровье молоко" — выявлены фитостерины, указывающие на добавление растительных жиров.
Эксперты предупреждают: такие продукты представляют угрозу для здоровья, поэтому их лучше избегать даже для кулинарных целей.
Как определить качественное молоко
Чтобы выбрать натуральное и безопасное молоко, специалисты "Росконтроля" рекомендуют обращать внимание на следующие аспекты:
- Срок годности — молоко с натуральным составом должно храниться не более 7 дней.
- Состав — выбирайте продукт без растительных жиров и сухого молока.
- Упаковка — она должна быть целой и неповреждённой.
- Условия хранения — молоко должно храниться при температуре не выше +6°C.
- Бренд — отдавайте предпочтение проверенным производителям.
Поддержка местных производителей
Эксперты подчёркивают важность выбора молочной продукции местных брендов, которые следуют стандартам качества и используют натуральное сырьё. Это не только способствует вашему здоровью, но и поддерживает отечественного производителя.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать рисков и обеспечить себя качественным и безопасным молоком. Ваше здоровье и благополучие зависят от правильного выбора, сообщает источник.