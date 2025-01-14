"Вода с побелкой": Росконтроль назвал марки молока, которые нельзя покупать даже по акции

Как выбрать качественное молоко Молочные продукты занимают важное место в рационе многих людей благодаря своей питательной ценности. Однако качество и безопасность молочной продукции остаются актуальной проблемой. Недавние исследования "Росконтроля" помогли выявить как надёжных производителей, так и фальсификаторов.

Надёжные марки молока

По результатам проверки экспертов, такие бренды, как "Экомилк", "Село Зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки", получили высокие оценки за натуральность и соответствие заявленным характеристикам. Продукция этих брендов полностью отвечает стандартам качества и безопасности.

Фальсификаты и опасные бренды

Некоторые популярные марки молока не прошли проверку. Например:

"Маруся" — обнаружена кишечная палочка и превышение уровня микрофлоры.

— обнаружена кишечная палочка и превышение уровня микрофлоры. "36 копеек" и "Честное коровье молоко" — выявлены фитостерины, указывающие на добавление растительных жиров.

Эксперты предупреждают: такие продукты представляют угрозу для здоровья, поэтому их лучше избегать даже для кулинарных целей.

Как определить качественное молоко

Чтобы выбрать натуральное и безопасное молоко, специалисты "Росконтроля" рекомендуют обращать внимание на следующие аспекты:

Срок годности — молоко с натуральным составом должно храниться не более 7 дней. Состав — выбирайте продукт без растительных жиров и сухого молока. Упаковка — она должна быть целой и неповреждённой. Условия хранения — молоко должно храниться при температуре не выше +6°C. Бренд — отдавайте предпочтение проверенным производителям.

Поддержка местных производителей

Эксперты подчёркивают важность выбора молочной продукции местных брендов, которые следуют стандартам качества и используют натуральное сырьё. Это не только способствует вашему здоровью, но и поддерживает отечественного производителя.