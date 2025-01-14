В одном из районов Коми организуют облаву на волков

В Усогорске, на улице Мезенской, 10, ночью волк напал на собаку, что стало известно от местных жителей. Об этом сообщает "Комиинформ".

"Ситуация вызывает серьёзные опасения. Теперь люди опасаются выходить на улицу в тёмное время суток, беспокоясь не только за своих домашних любимцев, но и за собственную безопасность. Просим владельцев домашних животных не отпускать собак гулять без присмотра! Заботьтесь о своих питомцах и проявляйте бдительность", — с таким обращением выступили пользователи социальных сетей.

Как утверждают жители села, волки без опаски разгуливают день и ночь по участкам у улицы Мезенской 10, хватая бездомных животных и даже тех, что содержатся на дачах в вольерах, передает "Комиинформ".

В Кослане на улице Луговой волки тоже унесли ещё одного питомца.

В обсуждениях поста Минприроды Коми обратились к местным жителям с просьбой сообщать о появлении диких животных по номерам телефонов 112, 102, 33-250 или 33-009.