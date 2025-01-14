В одном из районов Коми организуют облаву на волков
- 17:30 14 января
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- Инесса Богатая
В Усогорске, на улице Мезенской, 10, ночью волк напал на собаку, что стало известно от местных жителей. Об этом сообщает "Комиинформ".
"Ситуация вызывает серьёзные опасения. Теперь люди опасаются выходить на улицу в тёмное время суток, беспокоясь не только за своих домашних любимцев, но и за собственную безопасность. Просим владельцев домашних животных не отпускать собак гулять без присмотра! Заботьтесь о своих питомцах и проявляйте бдительность", — с таким обращением выступили пользователи социальных сетей.
Как утверждают жители села, волки без опаски разгуливают день и ночь по участкам у улицы Мезенской 10, хватая бездомных животных и даже тех, что содержатся на дачах в вольерах, передает "Комиинформ".
В Кослане на улице Луговой волки тоже унесли ещё одного питомца.
В обсуждениях поста Минприроды Коми обратились к местным жителям с просьбой сообщать о появлении диких животных по номерам телефонов 112, 102, 33-250 или 33-009.
"Сотрудники полиции имеют право использовать огнестрельное оружие в границах населенного пункта в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью граждан. К решению проблемы в районе Усогорска подключили охотников", — заявили в ведомстве.