Как найти смысл жизни? Ответ еще 1000 лет назад подсказал мудрый Омар Хайям

Персидский математик, ученый и поэт Омар Хайям оставил нам огромное наследие своих рубаи, в которых рассматривает вечные темы человеческого бытия осмысление добра и зла, поиск смысла жизни и стремление к внутренней гармонии.

"Много зла, что казалось мне раньше добром,

И добра, что ко мне обернулось лишь злом!

Я не знаю, чего я хочу? Дай мне, Боже,

То, что благо внесет в мою душу и дом!"