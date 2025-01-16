Как найти смысл жизни? Ответ еще 1000 лет назад подсказал мудрый Омар Хайям
- 12:06 16 января
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- Служба новостей
Персидский математик, ученый и поэт Омар Хайям оставил нам огромное наследие своих рубаи, в которых рассматривает вечные темы человеческого бытия осмысление добра и зла, поиск смысла жизни и стремление к внутренней гармонии.
"Много зла, что казалось мне раньше добром,
И добра, что ко мне обернулось лишь злом!
Я не знаю, чего я хочу? Дай мне, Боже,
То, что благо внесет в мою душу и дом!"
В этом четверостишии поэт размышляет о том, как зло, принимаемое за добро, и добро, которое оказывается злом, указывают на ограниченность человеческого восприятия. Люди часто оценивают события через призму своих желаний или временных обстоятельств, не осознавая их истинной сути.
В завершение рубаи поэт обращается к Богу с просьбой о том, что действительно принесет ему благо. Хайяма признает, что человеку порой трудно понять, что именно сделает его счастливым, и он готов принять выбор высших сил. Ведь истинное благо это то, что хорошо влияет на душу и наполняет жизнь смыслом, пишет hibiny.ru.