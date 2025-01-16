В Сыктывкаре Audi столкнулся с КамАЗ: четыре человека пострадали

В Сыктывкаре на объездной дороге столкнулись Audi и коммунальный КамАЗ. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Как передает издание, инцидент произошел 15 января в 11:20. 30-летний водитель Audi A1 ехал по объездной дороге столицы Коми. Поворачивая направо напротив дома №147 в районе Дырнос, водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, который вывозил снег из города.