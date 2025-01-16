В Сыктывкаре Audi столкнулся с КамАЗ: четыре человека пострадали
- 11:45 16 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на объездной дороге столкнулись Audi и коммунальный КамАЗ. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Как передает издание, инцидент произошел 15 января в 11:20. 30-летний водитель Audi A1 ехал по объездной дороге столицы Коми. Поворачивая направо напротив дома №147 в районе Дырнос, водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, который вывозил снег из города.
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лба и правого колена. Под вопросом остаются перелом ребер и травма живота. Его госпитализировали.
23-летний пассажир получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а 31-летняя пассажирка — черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Они также были госпитализированы.
Еще одной 23-летней пассажирке диагностировали ушиб голени. Госпитализация ей не понадобилась.
Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более тяжелых травм.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила безопасности на дорогах. Важно учитывать дорожные условия и совершать маневры лишь при полной безопасности всех участников движения.