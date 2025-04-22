Загар без риска: как жителям Коми правильно принимать солнечные ванны
- 18:00 22 апреля
- Инесса Богатая
Жители Севера в летний период стремятся максимально использовать время на открытом воздухе, проводя его на даче или отправляясь на юг для загара.
Однако важно помнить о мерах предосторожности при принятии солнечных ванн. О том, насколько вреден загар для кожи и здоровья в целом, а также кому следует избегать длительного пребывания на солнце, рассказала руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи при Сыктывкарской городской поликлинике №3 Татьяна Комышева.
По словам врача, чтобы избежать солнечных ожогов в летние месяцы рекомендуется загорать в определенные часы: до 10:00–11:00 утра и после 16:00–17:00 вечера. Необходимо надевать головной убор и солнцезащитные очки, а также использовать солнцезащитный крем на всех открытых участках кожи. Крем следует наносить за 20 минут до выхода на улицу и повторять нанесение каждые два часа, а также после купания. Некоторые парфюмерные и косметические средства могут повысить чувствительность кожи к солнечному свету. Во избежание негативных последствий не рекомендуется использовать такие продукты одновременно с солнцезащитным кремом. Особое внимание следует уделять людям с большим количеством родинок.
К солнечным лучам лучше адаптироваться постепенно, начиная с 10-15 минут в день. При этом не рекомендуется находиться на солнце дольше двух-трех часов в течение дня.
Существуют категории людей, которым желательно избегать длительного пребывания на солнце. К ним относятся пациенты с онкологическими заболеваниями, люди со светлой кожей и обильными пигментными пятнами, а также дети. В Центре амбулаторной онкологической помощи на учете состоит 8081 человек, из которых у 1217 диагностированы злокачественные новообразования кожи.
Однако солнечный свет, безусловно, полезен. Ультрафиолетовое излучение способствует выработке витамина D, который необходим для укрепления мышц, поддержания иммунной системы и повышения плотности костной ткани.
Какие основные виды рака кожи существуют? Наиболее распространены базальноклеточный рак и меланома. Базалиома редко переходит в злокачественную форму. Меланома, напротив, является злокачественной опухолью, развивающейся из клеток кожи, производящих пигмент меланин.
Что является причиной развития рака кожи? Помимо чрезмерного воздействия солнечных лучей, это частый контакт кожи с канцерогенными химическими веществами, термические или радиационные ожоги, наследственная предрасположенность и другие факторы.
Как снизить риск развития онкологических заболеваний? Важно регулярно проходить диспансеризацию или профилактические осмотры. Рекомендуется обследовать новообразования у дерматолога. Следует обращать внимание на симметрию, ровность контуров, равномерность окраски, размер и динамику роста родинок, и при необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью. И, конечно, необходимо соблюдать осторожность при принятии солнечных ванн. Пусть солнце будет нашим другом, а не врагом.