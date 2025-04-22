Загар без риска: как жителям Коми правильно принимать солнечные ванны

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Жители Севера в летний период стремятся максимально использовать время на открытом воздухе, проводя его на даче или отправляясь на юг для загара. Однако важно помнить о мерах предосторожности при принятии солнечных ванн. О том, насколько вреден загар для кожи и здоровья в целом, а также кому следует избегать длительного пребывания на солнце, рассказала руководитель Центра амбулаторной онкологической помощи при Сыктывкарской городской поликлинике №3 Татьяна Комышева.

По словам врача, чтобы избежать солнечных ожогов в летние месяцы рекомендуется загорать в определенные часы: до 10:00–11:00 утра и после 16:00–17:00 вечера. Необходимо надевать головной убор и солнцезащитные очки, а также использовать солнцезащитный крем на всех открытых участках кожи. Крем следует наносить за 20 минут до выхода на улицу и повторять нанесение каждые два часа, а также после купания. Некоторые парфюмерные и косметические средства могут повысить чувствительность кожи к солнечному свету. Во избежание негативных последствий не рекомендуется использовать такие продукты одновременно с солнцезащитным кремом. Особое внимание следует уделять людям с большим количеством родинок.

К солнечным лучам лучше адаптироваться постепенно, начиная с 10-15 минут в день. При этом не рекомендуется находиться на солнце дольше двух-трех часов в течение дня.