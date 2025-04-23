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Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 23 апреля

Эти трое заберут золотой билет: Василиса Володина назвала знаки, которым повезет в лотерее 23 апреляСкриншот из видео

Известный астролог Василиса Володина поделилась своими предсказаниями на 23 апреля и выделила три знака зодиака, которым особенно благоволят звезды в лотерейных розыгрышах. Если вы обнаружите свой знак в этом списке, возможно, стоит испытать фортуну!

Овен (21 марта - 19 апреля) Овны, 23 апреля обещает быть для вас днем, полным возможностей. Ваша кипучая энергия и целеустремленность помогут вам принимать верные решения. Не бойтесь проявлять смелость и участвовать в лотерее – небесные светила поддерживают вас. Вероятно, именно сегодня вы получите тот самый выигрыш, о котором мечтали.

Лев (23 июля - 22 августа) Львы, ваше обаяние и уверенность в себе станут магнитом для удачи. 23 апреля – прекрасный момент для того, чтобы попытать счастья в лотерее. Василиса Володина советует прислушаться к внутреннему голосу и выбирать те числа, которые первыми придут на ум. Фортуна на вашей стороне!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Стрельцы, 23 апреля звезды дарят вам свою поддержку. Ваш жизнерадостный характер и вера в лучшее помогут вам привлечь удачу. Василиса Володина советует не упускать возможность и испытать себя в лотерее. Вполне возможно, именно сегодня вы станете обладателем счастливого билета.

Советы для всех знаков Даже если ваш знак не оказался среди фаворитов, не стоит расстраиваться. Удача может улыбнуться любому, главное – верить в себя и свои возможности. Попробуйте свои силы в лотерее, но помните, что это всего лишь развлечение, и относитесь к ней с легкостью и позитивным настроем.

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