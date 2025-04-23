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Обмануть ГАИ за 3 секунды: хитрости, которые знают далеко не все

Обмануть ГАИ за 3 секунды: хитрости, которые знают далеко не все

В последнее время сотрудники ГИБДД отмечают изобретательность водителей, пытающихся обойти обновленный список неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля. Представитель ГАИ рассказал о самых распространенных уловках и их последствиях.

Скрытие ошибок путем глушения двигателя: Водители часто глушат двигатель, чтобы погасить индикаторы на приборной панели, особенно индикатор ABS. Неисправная ABS подпадает под запрет эксплуатации, что влечет штраф в 500 рублей.

Уклонение от штрафа за непристегнутый ремень: Еще одна уловка – глушение двигателя, если в салоне кто-то не пристегнут. Водители апеллируют к ПДД, где ремень обязателен только во время движения. Однако, если нарушение замечено, штраф неизбежен.

Демонтаж брызговиков: Стало популярным снимать брызговики перед техосмотром или проверкой. Брызговики, установленные не на заводе, могут быть расценены как изменение конструкции, что также влечет штраф в 500 рублей.

Несмотря на это, в ГАИ признают, что на брызговики сейчас обращают меньше внимания, чем на горящий индикатор ABS. В случае неисправности ABS, кроме штрафа, водитель получит предписание об устранении неисправности и прохождении внепланового техосмотра.

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