Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеетФото из архива "Про Города"

Чтобы пеларгонии (в народе известные как герани) радовали пышным цветением и здоровым видом, опытные цветоводы советуют подкармливать их простым, но эффективным домашним средством раз в две недели.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует для этой цели раствор куркумы. Он отлично стимулирует цветение даже у зрелых растений и молодых черенков. Куркума обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а также обогащает почву полезными веществами – аминокислотами, витаминами и микроэлементами.

Приготовить подкормку очень просто: растворите чайную ложку куркумы в литре воды. Для усиления эффекта можно добавить 5 таблеток глицина – это поможет корням лучше усваивать питательные вещества.

Поливайте герань этим раствором по влажной земле, под корень, используя примерно 3-5 столовых ложек на одно растение.

Регулярное применение такой подкормки ускорит обмен веществ у герани, сделает листья более сочными и зелеными, а главное – простимулирует появление новых цветоносов, обеспечивая обильное и продолжительное цветение.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости