Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет

Чтобы пеларгонии (в народе известные как герани) радовали пышным цветением и здоровым видом, опытные цветоводы советуют подкармливать их простым, но эффективным домашним средством раз в две недели.

Агроном Ксения Давыдова рекомендует для этой цели раствор куркумы. Он отлично стимулирует цветение даже у зрелых растений и молодых черенков. Куркума обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а также обогащает почву полезными веществами – аминокислотами, витаминами и микроэлементами.