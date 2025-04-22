Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- 21:01 22 апреля
- Дмитрий Перцев
Чтобы пеларгонии (в народе известные как герани) радовали пышным цветением и здоровым видом, опытные цветоводы советуют подкармливать их простым, но эффективным домашним средством раз в две недели.
Агроном Ксения Давыдова рекомендует для этой цели раствор куркумы. Он отлично стимулирует цветение даже у зрелых растений и молодых черенков. Куркума обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а также обогащает почву полезными веществами – аминокислотами, витаминами и микроэлементами.
Приготовить подкормку очень просто: растворите чайную ложку куркумы в литре воды. Для усиления эффекта можно добавить 5 таблеток глицина – это поможет корням лучше усваивать питательные вещества.
Поливайте герань этим раствором по влажной земле, под корень, используя примерно 3-5 столовых ложек на одно растение.
Регулярное применение такой подкормки ускорит обмен веществ у герани, сделает листья более сочными и зелеными, а главное – простимулирует появление новых цветоносов, обеспечивая обильное и продолжительное цветение.
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