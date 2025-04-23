В Турции массово закрывают отели для отдыхающих: 247 уже недоступны — что происходит

В преддверии летнего сезона в турецкой провинции Мугла, включающей популярные курорты Мармарис, Бодрум, Фетхие и Даламан, прошла масштабная проверка туристических объектов. В результате, по данным Turizm Ajansi, из 526 проверенных отелей 247 были закрыты из-за серьезных нарушений, в основном касающихся противопожарной безопасности и санитарных норм. Проверка еще 23 объектов продолжается.

Несмотря на то, что Мугла менее популярна у россиян, чем Анталья, она ежегодно принимает тысячи наших туристов. В 2024 году регион посетили более 3,7 миллиона иностранных гостей, в том числе свыше 430 000 россиян. Основной поток туристов в Муглу приходится на Великобританию. Местные власти уверены в большом потенциале региона и работают над расширением туристического сезона до 12 месяцев в году.