В Турции массово закрывают отели для отдыхающих: 247 уже недоступны — что происходит
- 09:40 23 апреля
- Дмитрий Перцев
В преддверии летнего сезона в турецкой провинции Мугла, включающей популярные курорты Мармарис, Бодрум, Фетхие и Даламан, прошла масштабная проверка туристических объектов. В результате, по данным Turizm Ajansi, из 526 проверенных отелей 247 были закрыты из-за серьезных нарушений, в основном касающихся противопожарной безопасности и санитарных норм. Проверка еще 23 объектов продолжается.
Несмотря на то, что Мугла менее популярна у россиян, чем Анталья, она ежегодно принимает тысячи наших туристов. В 2024 году регион посетили более 3,7 миллиона иностранных гостей, в том числе свыше 430 000 россиян. Основной поток туристов в Муглу приходится на Великобританию. Местные власти уверены в большом потенциале региона и работают над расширением туристического сезона до 12 месяцев в году.
Одновременно с проверками отелей, в Мугле усилили меры по предотвращению лесных пожаров, организовав круглосуточный мониторинг с использованием дронов. С начала 2025 года в регионе зафиксировано 39 возгораний. Губернатор Идрис Акбыйык подчеркнул, что власти стремятся к полной защите лесов и ввели запрет на въезд в лесные зоны, чтобы обеспечить безопасность туристов, пишет Турпром.
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