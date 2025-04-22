Сыктывкарские родители рассказали, сколько денег дают своим детям в неделю

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Исследование, проведенное SuperJob, показывает, что подход родителей к выдаче карманных денег детям меняется с возрастом. Младшим школьникам чаще предлагают подработку для получения части средств, в то время как старшеклассники, как правило, получают деньги без каких-либо условий. В опросе участвовали родители, воспитывающие детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающие в Сыктывкаре.

Подавляющее большинство родителей предоставляют своим детям деньги на личные расходы: 78% мам и пап младших школьников и 90% законных представителей подростков старше 11 лет. При этом, с возрастом ребенка родительский контроль над тем, как тратятся деньги, снижается. Только 13% матерей и отцов не контролируют покупки младшеклассников, в то время как среди старших детей этот показатель возрастает до 45%.

Размер карманных денег увеличивается по мере взросления ребенка. В среднем, дети в возрасте 7-10 лет получают около 540 рублей в неделю, ученики средней школы – 850 рублей, а старшеклассники – 1240 рублей.