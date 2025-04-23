Сухо и холодно: синоптики рассказали о погоде в Республике Коми на 23 апреля
- 06:30 23 апреля
- Инесса Богатая
В регионе сегодня ожидается переменчивая погода.
Ночью сохранятся минусовые температуры, а днем воздух прогреется лишь до плюсовых значений, преимущественно без существенных осадков.
Сыктывкар: ночью -4…-6°C, днем +6…+8°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, переменный.
Ухта: ночью -6…-8°C, днем +2…+4°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, умеренный, днем переменный, слабый.
Печора: ночью -7…-9°C, днем +2…+4°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный.
Воркута: ночью -10…-12°C, днем -3…-5°C. Облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, умеренный, ночью порывистый.
Усинск: ночью -7…-9°C, днем +1…+3°C. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный, ночью порывистый.
Инта: ночью -7…-9°C, днем 0…+2°C. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный, ночью порывистый.
Усть-Цильма: ночью -6…-8°C, днем +3…+5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, слабый, днем южный, умеренный.
Вуктыл: ночью -6…-8°C, днем +2…+4°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный.
Троицко-Печорск: ночью -5…-7°C, днем +3…+5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, умеренный, днем переменный, слабый.
Объячево: ночью -3…-5°C, днем +7…+9°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, слабый.