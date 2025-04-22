“Это не просто собака. Это мои глаза”: как живут незрячие сыктывкарцы с поводырями

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В России проживает около 100 тысяч незрячих людей, однако лишь 5–10% из них обеспечены собаками-поводырями. Ежегодно в стране обучают около сотни таких животных, что делает их по-настоящему редкими и ценными помощниками. В Республике Коми ситуация еще более острая: всего пять человек в регионе пользуются услугами собак-поводырей, несмотря на то, что около тысячи жителей сталкиваются с серьезными нарушениями зрения. В Сыктывкаре служат всего две такие собаки. Одна из них — черный лабрадор по кличке Арчи. Он сопровождает Викторию Маслову, которая теряла зрение на протяжении всей жизни и сегодня видит лишь одну сотую от абсолютного значения. Девушка рассказала корреспонденту “Про Города”, с какими трудностями она сталкивается в повседневной жизни вместе с собакой-поводырем и почему важно, чтобы окружающие понимали, как правильно себя вести рядом с ними. Люди часто считают, что если человек с тростью и в очках — значит, он вообще ничего не видит. А есть разные степени. Кто-то видит пятнами, кто-то — только по центру, кто-то — только сбоку. Мне, например, в знакомом районе проще — я дойду по памяти. А в незнакомом? Тогда нужно либо просить сопровождения, либо изучать маршрут “по-слепому”, – рассказывает Виктория. Когда я начала гулять с Арчи, ему было почти три года. За полгода до этого его обучали специалисты. Он уже знал команды, но мы все равно многому учились вместе. Хвостатые тоже адаптируются.

Виктория рассказала, что собак-поводырей учат не реагировать на других животных, включая кошек и собак. Во время работы, когда собака ведет хозяина, она должна сосредоточиться на дороге и не отвлекаться на посторонние факторы. Однако животное — не робот, и иногда может отвлечься. В таких случаях хороший поводырь возвращается к своим обязанностям по первому сигналу хозяина. Но на практике это не всегда так. По её словам, сложнее всего собакам реагировать на других, особенно на крупные породы. На маленьких собак её поводырь почти не отвлекался. Однако, если рядом проходил большой и особенно агрессивный кобель, собака могла сорваться с пути. Виктория не всегда могла его удержать, и пару раз даже падала, вцепившись в поводок. По словам Виктории, зимой незрячим людям особенно трудно: из-за сугробов, метели и снежной каши под ногами исчезают привычные ориентиры — бордюры, заборы, углы домов. В таких условиях ориентироваться почти невозможно. Женщина рассказала, что собака точно знала маршрут до остановки, и они вместе выходили на работу. Однако иногда случалось, что тропинка оказывалась слишком узкой, и пес пытался увести её хозяйку на дорогу, где было проще пройти. Она понимала, что туда идти нельзя и направляла его обратно. А если человек полностью слепой? Как он поймет, что собака ведет его не туда?

На вопрос, как люди реагируют на собаку-поводыря в транспорте и учреждениях, Виктория призналась: понимание и принятие есть далеко не всегда. В автобусах, по ее словам, случаются разные ситуации. Хотя по закону человек с инвалидностью и его собака-поводырь имеют право на бесплатный проезд, сотрудники транспорта порой этого не знают или игнорируют. Она вспомнила случай с кондуктором, которая требовала оплатить проезд за собаку, ссылаясь на крупность породы. Виктория предъявила документы, объяснила, что это служебная собака с удостоверением, но кондуктор продолжала настаивать, указывая на якобы размещенную информацию в салоне. Виктория ответила, что не может увидеть, куда та показывает, потому что слепа. Предложила вызывать сотрудников ГИБДД, чтобы разобраться на месте. Кондуктор в итоге отступила, но ситуация все равно стала источником лишнего стресса и задержки. Согласно статье 16 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», незрячие в России имеют право на бесплатный доступ с поводырём в любые общественные пространства — от транспорта и поликлиник до магазинов и кафе, даже если в этих местах обычно запрещено присутствие животных. Также Виктория рассказала, что сложности возникают не только в автобусах: водители такси могут массово отказывать в поездке, как только видят собаку-поводыря. По словам девушки, перевозчики опасаются, что животное может как-то навредить салону автомобиля, испортить его внутреннее убранство. Обычно пять-шесть первых водителей отказываются от поездки. Поэтому, если нам куда-то надо, мы вызываем машину сильно заранее. И это при том, что в комментариях всегда указываем “Незрячие. С собакой-поводырём”, – комментирует Виктория.