"Такой маникюр делают только колхозницы": эти пять видов говорят о низком интеллекте женщины
- 19:17 22 апреля
- Денис Косяков
Кто сказал, что маникюр – это просто про цвет и форму? Некоторые дизайны могут кричать о вашей личности громче, чем вы сами! Главное – не переборщить, чтобы вместо элегантности не получить эффект "новогодней елки".
Итак, что стоит отправить в отставку:
- Камни и блестки: Да, они сверкают! Но если их слишком много, можно случайно ослепить собеседника. Лучше меньше, да лучше!
- Ногти-кинжалы: Если вы не Леди Гага, такая длина может доставить массу неудобств. Особенно, когда пытаетесь набрать текст или открыть банку с солеными огурцами.
- "Барби-стайл": Нежно-розовый с блестками – это мило, но иногда хочется чего-то более серьезного. Хотя, если в душе вам всегда 16 – почему бы и нет?
- Мультики: Если вы не работаете аниматором, мультяшные герои на ногтях могут вызвать недоумение у коллег. Хотя, может, они просто завидуют вашей непосредственности!
- Надписи: "Love", "Boss Babe" и прочие слоганы – это, конечно, здорово, но иногда лучше выражать свои мысли словами, а не ногтями.
Что выбрать взамен:
- Минимализм: Нюдовые оттенки, четкие линии – это как маленькое черное платье в мире маникюра. Всегда актуально и уместно.
- Цветовые эксперименты: Играйте с цветами и текстурами, но помните о чувстве меры. Главное – чтобы ваши ногти не выглядели как полотно абстракциониста.
- Соответствие моменту: На свидание – романтичный дизайн, в офис – строгий и элегантный, на вечеринку – можно и поэкспериментировать.
- Совет профи: Мастер маникюра – ваш лучший друг и советчик. Он поможет подобрать идеальную форму и цвет, которые подчеркнут красоту ваших рук.
Помните, ваш маникюр – это всего лишь маленький штрих в вашем образе. Не относитесь к советам слишком серьезно и выбирайте то, что вам нравится! Главное, чтобы ваши ногти поднимали вам настроение каждый раз, когда вы на них смотрите.
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