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Три ложки на кучу — перегниют даже ветки и кости: быстрый компост без всяких хлопот — земля будет как пуховая перина

Три ложки на кучу — перегниют даже ветки и кости: быстрый компост без всяких хлопот — земля будет как пуховая перинаФото из архива "Про Города"

Компост – ценное органическое удобрение, насыщенное микроорганизмами и минералами. Обычно его готовят в яме или ящике, где растительные остатки перегнивают в течение 2-3 лет.

Однако агроном Ксения Давыдова раскрыла секрет, как ускорить процесс до одного года, переработав даже ветки и кости.

Секрет кроется в специальной смеси из крахмала и мочевины в равных пропорциях. Этой смесью нужно посыпать компост раз в две недели, используя три столовые ложки на один раз, а затем поливать водой.

Мочевина создает оптимальную температуру для компостирования и дезинфицирует грунт. Крахмал, как полисахарид, легко усваивается почвой и растениями. Вместе эти компоненты значительно ускоряют созревание компоста.

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