Три ложки на кучу — перегниют даже ветки и кости: быстрый компост без всяких хлопот — земля будет как пуховая перина

Компост – ценное органическое удобрение, насыщенное микроорганизмами и минералами. Обычно его готовят в яме или ящике, где растительные остатки перегнивают в течение 2-3 лет.

Однако агроном Ксения Давыдова раскрыла секрет, как ускорить процесс до одного года, переработав даже ветки и кости.