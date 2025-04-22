Врио Главы Коми ответил на вопрос о строительстве школы в Выльгорте

Ростислав Гольдштейн прокомментировал запрос жителей села Выльгорт касающийся продолжения строительства третьей школы.

"Школу возводили, опираясь на концессионные соглашения. Однако из-за ареста подрядчика, связанного со строительством в Новосибирске, работы приостановлены. В настоящее время идет процесс расторжения договора – это довольно длительная процедура. Как только вопрос будет урегулирован, строительство школы будет возобновлено. Точные сроки пока назвать не могу", – сообщил Ростислав Гольдштейн.