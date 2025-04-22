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Врио Главы Коми ответил на вопрос о строительстве школы в Выльгорте

Врио Главы Коми ответил на вопрос о строительстве школы в ВыльгортеФото из архива

Ростислав Гольдштейн прокомментировал запрос жителей села Выльгорт касающийся продолжения строительства третьей школы.

"Школу возводили, опираясь на концессионные соглашения. Однако из-за ареста подрядчика, связанного со строительством в Новосибирске, работы приостановлены. В настоящее время идет процесс расторжения договора – это довольно длительная процедура. Как только вопрос будет урегулирован, строительство школы будет возобновлено. Точные сроки пока назвать не могу", – сообщил Ростислав Гольдштейн.

Глава региона уточнил, что возобновление строительных работ станет возможным только после завершения всех юридических процедур, связанных с расторжением концессионного соглашения в судебном порядке.

В настоящее время в селе Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми действуют две школы. Образовательные учреждения работают с перегрузкой. В классах обучается до 30 учеников, что превышает нормы СанПиН.

По указанию главы региона Правительство Республики Коми принимает все необходимые меры для скорейшего решения вопроса. Соответствующим министерствам и ведомствам поручено разработать план дальнейших действий по возобновлению строительства школы после завершения судебных разбирательств.

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