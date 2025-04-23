После схода снега чесноку - первым делом: многие забывают про эту необходимую подкормку и теряют половину урожая
- 07:05 23 апреля
- Дмитрий Перцев
Особенно важно вовремя подкормить растения минералами весной, когда тает снег и почва начинает прогреваться. Предлагаем вам проверенный способ подкормки, который показывает хорошие результаты уже много лет.
Первый раз подкормить озимый чеснок нужно, когда установится стабильная теплая погода и почва оттает. В это время чеснок, посаженный осенью, начинает активно расти. Лучше всего подкормить чеснок в течение двух недель после того, как сойдет снег. Ранняя подкормка важна, потому что растениям нужны питательные вещества для роста листьев и формирования головок. Подкармливать можно только в хорошую погоду.
Весной чесноку особенно нужен азот, который необходим для роста листьев. Если азота не хватает, листья растут медленно, и урожайность снижается. Но одной подкормки азотом недостаточно. В начале роста чесноку также нужен фосфор, который помогает азоту усваиваться. Поэтому лучше использовать комплексные органические удобрения, содержащие все необходимые элементы.
Мы стараемся выращивать чеснок экологически чистым способом и не используем химические удобрения. Сейчас есть много разных органических удобрений, но, по нашему опыту, лучше всего подходит перепревший коровий навоз. В нем много витаминов и минералов, которые стимулируют рост растений. Важно правильно подготовить навоз перед использованием.
Чтобы коровий навоз стал безопасным и полезным удобрением, он должен перепревать не менее 12 месяцев. За это время вредные для растений кислоты, содержащиеся в свежем навозе, разрушаются. Чтобы процесс перепревания шел быстрее, лучше оставить навоз на зиму на улице, где он подвергается воздействию низких температур и микроорганизмов. Для приготовления раствора нужно смешать 10 литров перепревшего навоза с 40 литрами воды. Полученную смесь тщательно перемешать и поставить в теплое место на 3-4 дня, а затем оставить еще на 2 недели для полного созревания. Перед использованием готовый раствор разбавляют водой в соотношении 1:4.
Полученным удобрением поливают чеснок под корень. На одно растение нужно примерно 250 миллилитров раствора. Перед поливом удобрением почву нужно хорошо увлажнить, чтобы питательные вещества равномерно распределились в почве и были доступны корням. Такой способ подкормки не только укрепляет растения, но и обеспечивает их всеми необходимыми питательными веществами для активного роста и формирования качественных головок. Следуя этим советам, вы сможете вырастить здоровый и урожайный озимый чеснок с отличными вкусовыми качествами, сообщает prochepetsk.
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