После схода снега чесноку - первым делом: многие забывают про эту необходимую подкормку и теряют половину урожая

Фото из архива "Про Города"

Особенно важно вовремя подкормить растения минералами весной, когда тает снег и почва начинает прогреваться. Предлагаем вам проверенный способ подкормки, который показывает хорошие результаты уже много лет. Первый раз подкормить озимый чеснок нужно, когда установится стабильная теплая погода и почва оттает. В это время чеснок, посаженный осенью, начинает активно расти. Лучше всего подкормить чеснок в течение двух недель после того, как сойдет снег. Ранняя подкормка важна, потому что растениям нужны питательные вещества для роста листьев и формирования головок. Подкармливать можно только в хорошую погоду.

Весной чесноку особенно нужен азот, который необходим для роста листьев. Если азота не хватает, листья растут медленно, и урожайность снижается. Но одной подкормки азотом недостаточно. В начале роста чесноку также нужен фосфор, который помогает азоту усваиваться. Поэтому лучше использовать комплексные органические удобрения, содержащие все необходимые элементы.