Ученые назвали самый полезный из орехов — не миндаль, не арахис и в два раза полезнее грецкого
- 00:20 23 апреля
- Денис Косяков
Фото из архива "Про Города"
Коротко и ясно: орехи – это не просто вкусный перекус, но и мощный инструмент для поддержания здоровья и молодости. Они богаты полезными веществами, от фитоэстрогенов до ценных минералов, и могут помочь укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и защитить сердце.
Однако, чтобы получить максимум пользы, важно знать несколько простых правил:
- Замачивайте орехи перед употреблением, чтобы улучшить их усвояемость.
- Избегайте орехов в глазури или с солью, так как они содержат много сахара и натрия.
- Храните орехи в холодильнике, чтобы предотвратить их порчу.
- Не давайте орехи детям до трех лет из-за риска аллергии и проблем с пищеварением.
Включите в свой рацион разные виды орехов, чтобы получить максимальную пользу:
- Фундук полезен для сердца.
- Грецкие орехи помогают защититься от диабета.
- Кешью поддерживают остроту зрения.
- Кокос является природным энергетиком.
Помните о мере: умеренное употребление орехов (30-60 грамм в день) принесет пользу, а злоупотребление может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением.
Будьте внимательны к качеству орехов: если при раскалывании вы видите пыль, это признак плесени – такие орехи лучше выбросить, пишет источник.
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