Ученые назвали самый полезный из орехов — не миндаль, не арахис и в два раза полезнее грецкого

Коротко и ясно: орехи – это не просто вкусный перекус, но и мощный инструмент для поддержания здоровья и молодости. Они богаты полезными веществами, от фитоэстрогенов до ценных минералов, и могут помочь укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и защитить сердце.

Однако, чтобы получить максимум пользы, важно знать несколько простых правил: