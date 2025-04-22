Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Ученые назвали самый полезный из орехов — не миндаль, не арахис и в два раза полезнее грецкого

Ученые назвали самый полезный из орехов — не миндаль, не арахис и в два раза полезнее грецкогоФото из архива "Про Города"

Коротко и ясно: орехи – это не просто вкусный перекус, но и мощный инструмент для поддержания здоровья и молодости. Они богаты полезными веществами, от фитоэстрогенов до ценных минералов, и могут помочь укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи и защитить сердце.

Однако, чтобы получить максимум пользы, важно знать несколько простых правил:

  • Замачивайте орехи перед употреблением, чтобы улучшить их усвояемость.
  • Избегайте орехов в глазури или с солью, так как они содержат много сахара и натрия.
  • Храните орехи в холодильнике, чтобы предотвратить их порчу.
  • Не давайте орехи детям до трех лет из-за риска аллергии и проблем с пищеварением.

Включите в свой рацион разные виды орехов, чтобы получить максимальную пользу:

  • Фундук полезен для сердца.
  • Грецкие орехи помогают защититься от диабета.
  • Кешью поддерживают остроту зрения.
  • Кокос является природным энергетиком.

Помните о мере: умеренное употребление орехов (30-60 грамм в день) принесет пользу, а злоупотребление может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением.

Будьте внимательны к качеству орехов: если при раскалывании вы видите пыль, это признак плесени – такие орехи лучше выбросить, пишет источник.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости