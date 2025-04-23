Сплошная химия, а не соль: в Роскачестве назвали 5 марок, которые не пойдут даже на засолку
- 07:15 23 апреля
- Дмитрий Перцев
Внимание, соль под угрозой! Роскачество обнаружило обман на прилавках!
Роскачество бьет тревогу: популярные марки соли вводят потребителей в заблуждение! Проверка выявила серьезные несоответствия заявленным характеристикам и реальному составу продукта у пяти известных брендов. Подделка соли – это не шутки: как не попасться на удочку недобросовестных производителей и выбрать действительно качественный продукт?
Роскачество раскрывает правду о производителе соли: вас вводят в заблуждение!
Результаты исследований Роскачества и независимых лабораторий показали, что многие производители намеренно искажают информацию о своей продукции. Основные нарушения: неверная маркировка, несоответствие состава заявленному и обман о месте происхождения соли.
Что скрывают производители:
- Ложная география: Соль выдается за добытую в экзотических местах, таких как Гималаи или Мертвое море, а на самом деле произведена в России или Беларуси.
- Бессмысленный маркетинг: Надпись "без ГМО" на обычной поваренной соли – это абсурд, ведь соль в принципе не может содержать ГМО.
- Подмена продукта: Обычная каменная соль продается под видом более дорогой морской.
Черный список Роскачества: эти бренды не прошли проверку:
- «Торговый дом Соль»: Недостаточно йода, обманчивая надпись "без ГМО".
- «Валетек»: Уровень йода ниже заявленного на упаковке.
- «Белёк»: Йода меньше, чем указано, плюс повышенное содержание нерастворимых примесей.
- «Crista»: Слишком много хлорида натрия, неточное описание продукта.
- «Салина»: Гранулы соли не соответствуют стандартам ГОСТ.
Как выбрать качественную соль: экспертные советы:
- Страна-производитель и место добычи: Тщательно изучите информацию на упаковке. Остерегайтесь экзотических названий и малоизвестных брендов.
- Йодированная соль: Убедитесь, что в составе указан йодат калия (KIO₃). Его отсутствие – тревожный сигнал.
- Остерегайтесь "эко" и "натурально": Не доверяйте соли с необоснованными маркетинговыми лозунгами без подтверждающих сертификатов.
- Доверяйте проверкам: Следите за результатами исследований Роскачества и других независимых организаций.
Вывод: выбирайте соль с умом!
Будьте внимательны к информации на упаковке, доверяйте проверенным брендам и учитывайте результаты исследований Роскачества. Ваше здоровье зависит от вашего выбора, пишет progorodsamara.ru.
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