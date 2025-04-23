Сплошная химия, а не соль: в Роскачестве назвали 5 марок, которые не пойдут даже на засолку

Фото из архива "Про Города"

Внимание, соль под угрозой! Роскачество обнаружило обман на прилавках!

Роскачество бьет тревогу: популярные марки соли вводят потребителей в заблуждение! Проверка выявила серьезные несоответствия заявленным характеристикам и реальному составу продукта у пяти известных брендов. Подделка соли – это не шутки: как не попасться на удочку недобросовестных производителей и выбрать действительно качественный продукт?

Роскачество раскрывает правду о производителе соли: вас вводят в заблуждение!