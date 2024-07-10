После аномальной жары нас ждет резкое похолодание - свежий прогноз на неделю
- 09:20 10 июля
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- Служба новостей
В южных регионах европейской части России уже пятый день подряд стоит невыносимая жара, с температурами, превышающими климатическую норму на 5-8 градусов. В поселке Утта в Калмыкии 6 июля была зафиксирована максимальная температура +42,5°. Вчера список самых жарких мест включал Калмыкию, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую и Луганскую области, а также Дагестан.
Обновился ряд рекордов максимальных температур: в России зафиксировано около двух десятков новых рекордов. В Симферополе температура поднялась до +37,6° (предыдущий рекорд +37,0° в 1996 году), в Феодосии до +34,7° (предыдущий +34,1° в 2013 году), в Керчи до +35,2° (предыдущий +33,6° в 1968 году), а в Ялте до +36,1° (предыдущий +35,0° в 2013 году). В Донецке температура достигла +37,7° (предыдущий +36,0° в 2002 году), в Луганске — +40,3° (предыдущий +37,2° в 2002 году), а в Мариуполе — +37,3° (предыдущий +34,6° в 2013 году).
Причиной такой аномальной жары стал обширный антициклон, приносящий малооблачную и сухую погоду. Ветры с востока несут прогретые воздушные массы из Средней Азии, а длинный световой день и высокое солнце усиливают прогрев воздуха.
По прогнозу сайта ФОБОС, ситуация начнет меняться лишь к выходным. Однако на дожди рассчитывать не стоит — ветры в зоне антициклона развернутся на северные румбы, что снизит температуру на 5-7 градусов. До этого момента в регионе будет господствовать барический максимум, поддерживая температуры в пределах +37…+42°, пишет sevastopolmedia.ru.