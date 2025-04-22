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Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола

Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со столаFreepik.com

Салат "Киевский", рожденный в стенах знаменитого ресторана "Киев" в начале прошлого века, – это не просто блюдо, а кулинарная легенда. Шеф-повар Иван Марьянович, вдохновленный желанием сотворить нечто особенное, подарил миру этот восхитительный салат.

Быстро завоевав сердца гурманов, "Киевский" триумфально распространился по всей России, заняв почетное место в классике русской кухни. Сегодня он – частый гость на праздничных столах, радуя своим неповторимым вкусом.

Несмотря на свою богатую историю, "Киевский" салат не стоит на месте. Он допускает творческий подход и вариативность, позволяя каждому шеф-повару вносить свои уникальные штрихи в состав ингредиентов. Предлагаемый рецепт – это лишь одна из множества интерпретаций, способная вдохновить вас на собственные кулинарные эксперименты.

Ингредиенты:

  • Ароматная ветчина – 150 г (придаст салату насыщенный вкус)
  • Картофель – 2 шт. среднего размера (создаст основу и приятную текстуру)
  • Сочная морковь – 1 шт. (добавит сладость и яркий цвет)
  • Болгарский перец – 1 шт. (привнесет свежесть и хрустящую нотку)
  • Консервированный горошек – 1 банка (украсит салат и добавит нежности)
  • Свежий зеленый лук – 1 пучок (наполнит салат ароматом и витаминами)
  • Сметана – 2 ст. ложки (сделает заправку кремовой и нежной)
  • Русская горчица – 0,5 ч. ложки (добавит пикантности и остроты)
  • Дижонская горчица – 1 ч. ложка (привнесет изысканный французский акцент)
  • Соль – по вкусу (подчеркнет вкус всех ингредиентов)

Приготовление:

  1. Картофель тщательно отварите до готовности, остудите и аккуратно очистите от кожуры.
  2. Болгарский перец очистите от семян.
  3. Ветчину, картофель, морковь и перец нарежьте небольшими, аккуратными кубиками – это обеспечит равномерное распределение вкусов в салате.
  4. В просторном салатнике соедините нарезанные ингредиенты.
  5. Добавьте консервированный горошек, предварительно слив жидкость.
  6. Зеленый лук мелко нашинкуйте и добавьте к остальным ингредиентам.
  7. В отдельной емкости тщательно смешайте сметану, дижонскую и русскую горчицу до однородной консистенции.
  8. Полученной заправкой полейте салат, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить кубики овощей.

Подавайте "Киевский" салат охлажденным. Приятного аппетита!

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