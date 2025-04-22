Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола
- 18:03 22 апреля
- Денис Косяков
Салат "Киевский", рожденный в стенах знаменитого ресторана "Киев" в начале прошлого века, – это не просто блюдо, а кулинарная легенда. Шеф-повар Иван Марьянович, вдохновленный желанием сотворить нечто особенное, подарил миру этот восхитительный салат.
Быстро завоевав сердца гурманов, "Киевский" триумфально распространился по всей России, заняв почетное место в классике русской кухни. Сегодня он – частый гость на праздничных столах, радуя своим неповторимым вкусом.
Несмотря на свою богатую историю, "Киевский" салат не стоит на месте. Он допускает творческий подход и вариативность, позволяя каждому шеф-повару вносить свои уникальные штрихи в состав ингредиентов. Предлагаемый рецепт – это лишь одна из множества интерпретаций, способная вдохновить вас на собственные кулинарные эксперименты.
Ингредиенты:
- Ароматная ветчина – 150 г (придаст салату насыщенный вкус)
- Картофель – 2 шт. среднего размера (создаст основу и приятную текстуру)
- Сочная морковь – 1 шт. (добавит сладость и яркий цвет)
- Болгарский перец – 1 шт. (привнесет свежесть и хрустящую нотку)
- Консервированный горошек – 1 банка (украсит салат и добавит нежности)
- Свежий зеленый лук – 1 пучок (наполнит салат ароматом и витаминами)
- Сметана – 2 ст. ложки (сделает заправку кремовой и нежной)
- Русская горчица – 0,5 ч. ложки (добавит пикантности и остроты)
- Дижонская горчица – 1 ч. ложка (привнесет изысканный французский акцент)
- Соль – по вкусу (подчеркнет вкус всех ингредиентов)
Приготовление:
- Картофель тщательно отварите до готовности, остудите и аккуратно очистите от кожуры.
- Болгарский перец очистите от семян.
- Ветчину, картофель, морковь и перец нарежьте небольшими, аккуратными кубиками – это обеспечит равномерное распределение вкусов в салате.
- В просторном салатнике соедините нарезанные ингредиенты.
- Добавьте консервированный горошек, предварительно слив жидкость.
- Зеленый лук мелко нашинкуйте и добавьте к остальным ингредиентам.
- В отдельной емкости тщательно смешайте сметану, дижонскую и русскую горчицу до однородной консистенции.
- Полученной заправкой полейте салат, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить кубики овощей.
Подавайте "Киевский" салат охлажденным. Приятного аппетита!
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