Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола

Салат "Киевский", рожденный в стенах знаменитого ресторана "Киев" в начале прошлого века, – это не просто блюдо, а кулинарная легенда. Шеф-повар Иван Марьянович, вдохновленный желанием сотворить нечто особенное, подарил миру этот восхитительный салат.

Быстро завоевав сердца гурманов, "Киевский" триумфально распространился по всей России, заняв почетное место в классике русской кухни. Сегодня он – частый гость на праздничных столах, радуя своим неповторимым вкусом.