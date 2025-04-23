Уже с 23 апреля водителям запретят открывать капот по требованию сотрудника ГАИ - в чем причина
- 03:07 23 апреля
- Дмитрий Перцев
С 23 апреля водителям следует быть особенно бдительными из-за участившихся случаев, когда сотрудники ГИБДД предъявляют неожиданные требования на дорогах. В таких ситуациях бывает сложно сразу оценить законность просьб инспектора и принять правильное решение. Отказ может повлечь за собой нежелательные последствия, вплоть до штрафа.
Одна из самых распространенных ситуаций – просьба открыть капот для сверки номера двигателя. Многие водители по привычке соглашаются, не зная, что это может привести к дальнейшим незаконным действиям, например, к необоснованному досмотру автомобиля.
По закону, сотрудник ГИБДД не имеет права требовать вскрытия капота или багажника без соблюдения установленных правил. Даже если инспектор настаивает на проверке номера двигателя, водитель может вежливо отказать. Необходимые проверки уже были проведены при регистрации автомобиля, и повторная сверка законом не предусмотрена.
Ранее, при регистрации автомобиля, действительно проверялся номер двигателя. Однако сейчас правила изменились, и замена двигателя не требует переоформления документов. Современные автомобили имеют дублирующие VIN-номера, обычно расположенные под лобовым стеклом, поэтому необходимость в открытии капота для проверки номера двигателя отпала.
Важно сохранять спокойствие и знать свои права. Если требования инспектора вызывают сомнения, следует вежливо поинтересоваться основанием для их предъявления и, при необходимости, сослаться на действующее законодательство, пишет stolicamedia.ru.
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