Уже с 23 апреля водителям запретят открывать капот по требованию сотрудника ГАИ - в чем причина

С 23 апреля водителям следует быть особенно бдительными из-за участившихся случаев, когда сотрудники ГИБДД предъявляют неожиданные требования на дорогах. В таких ситуациях бывает сложно сразу оценить законность просьб инспектора и принять правильное решение. Отказ может повлечь за собой нежелательные последствия, вплоть до штрафа.

Одна из самых распространенных ситуаций – просьба открыть капот для сверки номера двигателя. Многие водители по привычке соглашаются, не зная, что это может привести к дальнейшим незаконным действиям, например, к необоснованному досмотру автомобиля.