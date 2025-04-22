В Коми можно будет получить высшее образование по направлению "Агрономия"

Этот шаг – реакция университета на острую нехватку квалифицированных специалистов с высшим аграрным образованием в регионе. В условиях современных вызовов, связанных с обеспечением продовольственной независимости и устойчивым развитием Республики Коми, потребность в опытных агрономах остается стабильно высокой.

Теперь получить выучиться на специалиста этой сферы можно будет в Сыктывкаре.

В настоящее время в республике активно функционируют более 350 организаций, занимающихся сельским хозяйством, и свыше 80 предприятий, специализирующихся на пищевой промышленности. Развитие аграрного сектора стимулирует рост других отраслей, включая пищевую, текстильную и фармацевтическую, что делает подготовку квалифицированных кадров в области агрономии ключевым фактором для их успешного развития. Ранее, выпускники Коми республиканского агропромышленного техникума, желающие получить высшее аграрное образование, были вынуждены поступать в вузы за пределами региона. Теперь такая возможность появилась и в самой республике.

Для студентов, приехавших из других городов, на время обучения предоставляется место в общежитии.

Выпускники программы бакалавриата смогут занимать должности инженеров-исследователей, техников, научных сотрудников, а также внесут вклад в обновление кадрового состава государственных сельскохозяйственных организаций, университетов и техникумов.

Директор Института агробиотехнологий имени А. В. Журавского Андрей Юдин положительно оценил инициативу университета.

По его словам, студенты получат глубокие знания в области агрохимии, генетики растений, методов борьбы с болезнями и вредителями, агроэкологии и физиологии растений.

Для прохождения практической подготовки университет заключил соглашения о сотрудничестве с Коми научным центром, ООО "Пригородный" и Тепличным комплексом "Сосногорский".

Обучение будет проводиться по двум формам: очная форма предполагает 15 бюджетных и 10 контрактных мест, очно-заочная форма – 10 контрактных мест. Продолжительность обучения составляет четыре года.

Вступительные испытания включают обязательные результаты ЕГЭ по биологии и русскому языку. Дополнительно абитуриент должен предоставить результаты экзамена по одному из предметов на выбор: география, физика, информатика, химия или математика (профильный уровень).

Выпускники средних профессиональных учебных заведений будут проходить вступительные испытания в форме внутренних тестов, разработанных университетом.

Данное направление обучения имеет государственную аккредитацию, что гарантирует поступившим студентам отсрочку от призыва в армию.