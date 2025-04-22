В Коми пока не изменят двухуровневую систему местного самоуправления

В ближайшей перспективе в регионе не предполагается реформирование структуры местного самоуправления.

Временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн сообщил в ходе прямой линии, что в республике сохранится существующая двухуровневая система: муниципальные районы и входящие в их состав поселения.

Гольдштейн отметил, что данная модель показала свою жизнеспособность, учитывая большую площадь республики, специфику муниципалитетов и исторически сложившиеся традиции. Власти намерены не урезать права местного самоуправления, а заниматься повышением уровня профессиональной подготовки муниципальных работников. Уже начаты крупные образовательные проекты для представителей органов власти на местах.

Выборы в местные органы власти пройдут в соответствии с графиком, что позволит обеспечить преемственность власти и непрерывность работы, сообщает "Комиинформ".