В Коми пока не изменят двухуровневую систему местного самоуправления
- 23:20 22 апреля
- Инесса Богатая
В ближайшей перспективе в регионе не предполагается реформирование структуры местного самоуправления.
Временно исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн сообщил в ходе прямой линии, что в республике сохранится существующая двухуровневая система: муниципальные районы и входящие в их состав поселения.
Гольдштейн отметил, что данная модель показала свою жизнеспособность, учитывая большую площадь республики, специфику муниципалитетов и исторически сложившиеся традиции. Власти намерены не урезать права местного самоуправления, а заниматься повышением уровня профессиональной подготовки муниципальных работников. Уже начаты крупные образовательные проекты для представителей органов власти на местах.
Выборы в местные органы власти пройдут в соответствии с графиком, что позволит обеспечить преемственность власти и непрерывность работы, сообщает "Комиинформ".
"Наша задача – обеспечить доступность власти для жителей даже в самых отдаленных районах республики. Важно, чтобы каждый чувствовал, что его мнение имеет значение", – подчеркнул глава региона.
Таким образом, Республика Коми продолжит развитие местного самоуправления в текущем виде, уделяя особое внимание обучению специалистов и улучшению качества управления.