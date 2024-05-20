Похоронив мужа, ухтинка оказалась в суде с его родственниками

В Ухте семейная пара приобрела квартиру. Но после кончины мужа на имущество покойного стали претендовать его мать и дочь от первого брака. Детали непростого разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как уточняется в материалах дела, мать покойного и дочь подали иск для унаследования его доли в квартире. Суд решил, что раздел имущества в натуральной форме невозможен, и принял решение о разделе наследства с учетом преимущественных прав вдовы. При этом доля родственников мужа признана незначительной - лишь по 1/6.