Похоронив мужа, ухтинка оказалась в суде с его родственниками
- 07:30 20 мая
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- Татьяна Зубова
В Ухте семейная пара приобрела квартиру. Но после кончины мужа на имущество покойного стали претендовать его мать и дочь от первого брака. Детали непростого разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как уточняется в материалах дела, мать покойного и дочь подали иск для унаследования его доли в квартире. Суд решил, что раздел имущества в натуральной форме невозможен, и принял решение о разделе наследства с учетом преимущественных прав вдовы. При этом доля родственников мужа признана незначительной - лишь по 1/6.
В итоге суд оставил квартиру вдове. Однако та обязана выплатить компенсацию наследницам мужа 349 тысяч рублей каждой.
Для осуществления взыскания денежных компенсаций, отделение судебных приставов в Ухте возбудило исполнительные производства, в том числе арестованы счета должника в банках. После столь "агрессивных" мер ухтинка незамедлительно перечислила указанные суммы на депозит службы. Деньги направили наследникам.