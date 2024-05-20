Пенсионер из Сыктывкара потребовал 5 миллионов за выплату пенсии на карту без его согласия

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Он утверждал, что не выбирал способ доставки пенсии. Пенсионер подал иск в Сыктывкарский городской суд против отделения Соцфонда России по Коми.

По заявлению пенсионера, деньги были выданы в безналичной форме, а именно в виде купюр и монет Центробанка России. Он также утверждал, что Соцфонд выполнил перевод денег на его текущий счет без его согласия, действуя самовольно. В связи с этим, пенсионер требовал взыскать с организации 5 миллионов рублей.

После тщательного изучения всех объяснений и представленных доказательств суд пришел к выводу, что иск не подлежит удовлетворению по определенным основаниям, согласно правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса.

Согласно статье 21 Федерального закона "О страховых пенсиях", доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию или через организации федеральной почтовой связи. Во время рассмотрения дела было установлено, что пенсионер является получателем пенсии по старости и обратился в территориальный пенсионный орган с заявлением о доставке пенсии через кредитную организацию, указав номер своего счета. Пенсия была переведена на его счет в банке. Суд пришел к выводу, что пенсионер сам выбрал способ доставки и получения пенсии.