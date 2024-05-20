В Коми пожилого участника СВО переселили из аварийного жилья в ветхое
- 08:15 20 мая
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- Татьяна Зубова
В сети распространилась информация о пенсионере из Коми, которого ид аварийного жилья переселили в ветхое, сообщает БНК.
Ещё в 2012 году пожилому мужчине предоставили муниципальную квартиру в Троицко-Печорске, как временное жилье при расселении из аварийного дома. Однако новые квадратные метры оказались не лучше прежних. Здание датировано 1986 годом. Спустя три года после переезда пенсионера, дом также признали аварийным. В настоящее время дом находится на грани разрушения - квартиры и подъезд затапливает канализационными стоками. Как следствие - межэтажные перекрытия гниют, а их возможное обрушение несет реальную угрозу, коммуникационные системы изношены.
В региональном управлении следственного комитета по данному инциденту проводят процессуальную проверку. Отметим, мужчина является отцом участника СВО.
Вопросом заинтересовались на федеральном уровне. Глава ведомства Александр Бастрыкин, поручил руководителю Следственного управления СКР по Коми Андрею Исаеву, представить отчет о промежуточных результатах проведенной процессуальной проверки и решении, принятом на ее основе.