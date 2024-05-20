В Коми пожилого участника СВО переселили из аварийного жилья в ветхое

В сети распространилась информация о пенсионере из Коми, которого ид аварийного жилья переселили в ветхое, сообщает БНК.

Ещё в 2012 году пожилому мужчине предоставили муниципальную квартиру в Троицко-Печорске, как временное жилье при расселении из аварийного дома. Однако новые квадратные метры оказались не лучше прежних. Здание датировано 1986 годом. Спустя три года после переезда пенсионера, дом также признали аварийным. В настоящее время дом находится на грани разрушения - квартиры и подъезд затапливает канализационными стоками. Как следствие - межэтажные перекрытия гниют, а их возможное обрушение несет реальную угрозу, коммуникационные системы изношены.