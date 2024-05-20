В Коми снизилась активность клещей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

По последним данным управления Роспотребнадзора по Коми, активность клещей в Коми в период майских холодов значительно снизилась. Так, количество пострадавших от опасных насекомых за весь сезон составило 269 человек, из которых 61 дети.

Со 9 по 16 мая за помощью специалистов обратился лишь 21 человек, в том числе трое детей. Исследовательские организации провели 63 исследования образцов, выявив антиген вируса клещевого энцефалита в трех из них и возбудителя иксодового клещевого боррелиоза в 19 случаях.

Напомним, что в первой половине мая большая часть муниципалитетов региона оставалась пол покровом снега, а температуру воздуха держалась ниже нуля.