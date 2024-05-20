В Коми снизилась активность клещей
- 07:00 20 мая
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- Татьяна Зубова
По последним данным управления Роспотребнадзора по Коми, активность клещей в Коми в период майских холодов значительно снизилась. Так,
количество пострадавших от опасных насекомых за весь сезон составило 269 человек, из которых 61 дети.
Со 9 по 16 мая за помощью специалистов обратился лишь 21 человек, в том числе трое детей. Исследовательские организации провели 63 исследования образцов, выявив антиген вируса клещевого энцефалита в трех из них и возбудителя иксодового клещевого боррелиоза в 19 случаях.
Напомним, что в первой половине мая большая часть муниципалитетов региона оставалась пол покровом снега, а температуру воздуха держалась ниже нуля.
Напомним, первый зафиксированный в 2024 году укус клеща случился в середине апреля. С жалобами на паразита в медучреждение обратился житель Прилузского района.