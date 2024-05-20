Транспортная прокуратура расследует экстренное возвращение вертолета на взлетную площадку в Ухте

Сосногорская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров, связанную с возвратом рейса авиакомпании "КомиАвиаТранс" Ухта-Вуктыл на взлетную площадку 9 мая.

По предварительным данным, вертолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических причин. Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, а далее всех перенаправили на резервное воздушное судно, чтобы достичь своего пункта назначения.