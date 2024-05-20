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Транспортная прокуратура расследует экстренное возвращение вертолета на взлетную площадку в Ухте

Транспортная прокуратура расследует экстренное возвращение вертолета на взлетную площадку в УхтеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сосногорская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров, связанную с возвратом рейса авиакомпании "КомиАвиаТранс" Ухта-Вуктыл на взлетную площадку 9 мая.

По предварительным данным, вертолет вернулся в аэропорт вылета из-за технических причин. Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, а далее всех перенаправили на резервное воздушное судно, чтобы достичь своего пункта назначения.

Транспортная прокуратура проверяет соблюдение всех требований безопасности при эксплуатации вертолета. В случае обнаружения нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, в конце апреля, 25 числа в Сыктывкаре экстренно приземлился самолет. Дело в том, что одному из пассажиров стало плохо во время полёта.

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