Клещи мигом гибнут от этого средств: стоит 45 рублей, а защищает лучше аэрозоля из магазина
- 11:04 20 мая
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- Служба новостей
Использование эфирных масел является одним из наиболее эффективных способов защиты от клещей. Они создают вокруг человека аромат, который отпугивает этих насекомых.
Проведенные исследования показали, что наиболее эффективными в отпугивании клещей являются масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Их можно приобрести в аптеке или магазине примерно за 45 рублей.
Для усиления и продления действия масла рекомендуется добавлять их в специальную основу. В качестве такой основы подходят спирт, уксус или глицерин, которые помогут эфирным маслам сохранить свои защитные свойства более длительное время.
Заметим, что все эти средства абсолютно безопасны для нанесения на кожу человека. Однако их использование для обработки шерсти домашних животных не рекомендуется. Кошки и собаки обладают очень чувствительным обонянием, и некоторые эфирные масла, вроде чайного дерева, аниса или душицы, могут быть вредными для питомцев. В таких случаях лучше использовать ванилин вместо эфирного масла.
Одним из проверенных народных средств является раствор на основе водки и ванилина. Создание такого репеллента достаточно просто. Необходимо смешать 2 грамма ванилина с 100 миллилитрами водки. Затем перелить эту смесь в бутылочку со спреем и оставить настаиваться в течение пяти-семи дней. Этим раствором рекомендуется обрабатывать шерсть животного перед каждым выходом на улицу.
Таким образом, эфирные масла являются эффективным средством защиты от клещей, а раствор на основе водки и ванилина может также служить эффективным репеллентом.