Александр Ведяхин: Следующий шаг искусственного интеллекта — выход в физический мир

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка прочитал лекцию о настоящем и будущем AI в Волгоградском государственном техническом университете

Следующий шаг искусственного интеллекта — выход в физический мир. Об этом Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, рассказал во время своей лекции "Новые горизонты с AI" в Волгоградском государственном техническом университете. Эта лекция для студентов стала первой в этом году в цикле регулярных образовательных мероприятий по AI, приуроченных к ежегодной международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" ( AI Journey ).

Как отметил Александр Ведяхин, лекцию на эту тему он уже читал в Волгограде весной прошлого года, однако с тех пор многое в искусственном интеллекте изменилось. Во-первых, в эту сферу по всему миру стали вкладывать намного больше денег — прежде всего в людей, а также в железо, на котором обучаются все более сложные AI-модели. Ожидаемый объем рынка к 2030 году — свыше 2 триллионов долларов.

Другой тренд — постоянно растущая скорость выхода новых AI-релизов. Период от появления идеи до ее внедрения сегодня сократился до нескольких месяцев, а раньше это занимало годы. Новые релизы AI-моделей выходят раз в неделю, а то и раз в три дня. И модели становятся все более умными — тест Тьюринга уже давно пройден. При этом гонка за искусственным интеллектом сосредоточена прежде всего в трех странах: США, Китае и России. Учитывая, что затраты на обучение новых моделей порой измеряются миллиардами долларов, делать это могут единицы компаний, и среди них две российские — Сбер и Яндекс.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: "Искусственный интеллект — технология для любого бизнеса. Если в компании не используют AI, идти работать туда не надо. Это все равно что они не пользуются компьютерами. Там будут гораздо меньше зарабатывать, и у вас будет гораздо меньше перспектив. Если компания использует искусственный интеллект, туда надо обязательно идти."

Александр Ведяхин рассказал о перспективах дальнейшего развития искусственного интеллекта. Он особо отметил инсайты, которые модель Сбера GigaChat и другие LLM-модели могут дать менеджерам для решения различных управленческих задач. Генеративный AI помогает получать новые инсайты и дизайнерам — для этого есть нейросеть Сбера Kandinsky. А для инженеров сейчас открываются огромные перспективы сократить время, которое проходит от дизайна до технологической документации какого-либо изделия или устройства. Сейчас это занимает год-полтора, а можно уложиться в 10 дней. Искусственный интеллект позволяет проходить инженерно-дизайнерский цикл очень быстро.

Александр Ведяхин отметил, что необязательно всем сегодня идти в дата-сайентисты — достаточно использовать AI для решения своих прикладных задач. И следующий шаг искусственного интеллекта — выход в физический мир.